Poliisi tutkii droonihavaintoa Päijät-Hämeessä – aluetta eristetään

Poliisi kertoi lauantai-iltapäivänä tutkivansa havaintoa Päijät-Hämeen Iitistä löydetystä pudonneesta miehittämättömästä ilma-aluksesta. Poliisi sai hätäkeskuksen kautta lauantaina kello 13.12. ilmoituksen kansalaiselta, joka oli mahdollisesti löytänyt pudonneen droonin Iitistä metsästä.
Tämänhetkisten tietojen mukaan metsästä löytynyt drooni on samankaltainen kuin aiemmat Kaakkois-Suomesta löydetyt alukset, poliisi tiedottaa.
Poliisi eristää aluetta, ja pyytää välttämään eristysalueella liikkumista. Tilannetta selvitetään muiden viranomaisten kanssa.
Kouvolaan ja Luumäelle putosi 29. maaliskuuta kaksi droonia. Poliisi ilmoitti jo tapausten jälkeen droonien voivan kulkeutua myös jatkossa Suomen alueelle.