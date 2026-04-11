Poliisi tutkii droonihavaintoa Päijät-Hämeessä – aluetta eristetään

Drooni on tämänhetkisten tietojen mukaan samankaltainen kuin Kaakkois-Suomesta löydetyt.
Hämeen poliisilaitoksen Lahden pääpoliisiasema. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Poliisi kertoi lauantai-iltapäivänä tutkivansa havaintoa Päijät-Hämeen Iitistä löydetystä pudonneesta miehittämättömästä ilma-aluksesta. Poliisi sai hätäkeskuksen kautta lauantaina kello 13.12. ilmoituksen kansalaiselta, joka oli mahdollisesti löytänyt pudonneen droonin Iitistä metsästä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan metsästä löytynyt drooni on samankaltainen kuin aiemmat Kaakkois-Suomesta löydetyt alukset, poliisi tiedottaa.

Poliisi eristää aluetta, ja pyytää välttämään eristysalueella liikkumista. Tilannetta selvitetään muiden viranomaisten kanssa.

Kouvolaan ja Luumäelle putosi 29. maaliskuuta kaksi droonia. Poliisi ilmoitti jo tapausten jälkeen droonien voivan kulkeutua myös jatkossa Suomen alueelle.

Timo Heinonen drooniuhasta: Suomen suoja ei ole riittävä
Kokoomusedustajan mukaan Suomeen ajautuneet droonit ovat paljastaneet uudenlaisen turvallisuusriskin.
Ukraina ohitti Venäjän laukaistujen pitkän kantaman hyökkäysdroonien määrässä
Maaliskuun data viittaa siihen, että tasapaino voi olla siirtymässä Ukrainan eduksi.
Tämä on nyt Suomen droonitorjunnan taso – ”Rauhan ja sodan ajan välille tehtävä ero”
Asiantuntijan mukaan sataprosenttinen droonitorjunta on käytännössä mahdotonta.
