Ajatko likaisella rekisterikilvellä? Sakko voi tulla kalliiksi

Kevään loskakelit ja pöllyävä hiekka näkyvät liikenteessä. Monien autojen rekisterikilvet ovat niin likaisia, että numeroita on vaikea erottaa. Auton rekisterikilven on oltava selvästi luettavissa, jotta ajoneuvo voidaan tunnistaa ja yksilöidä.

Liian likainen rekisterikilpi voi johtaa jopa sakkoihin. Siitä huolimatta ainakin Helsingissä sakkoja annetaan äärimmäisen harvoin.

Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan viime vuosien aikana Helsingissä on määrätty ainoastaan yksi sakko likaisesta rekisterikilvestä.

– Tässä tapauksessa rekisterikilpi oli lumenpeitossa molemmilta puolin. Tapauksesta on muutama vuosi, Dennis Pasterstein kertoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa tämän vuoden aikana asiasta ei ole kirjoitettu Helsingissä ainuttakaan sakkoa.

– Enemmän tilanteet ovat liittyneet siihen, että auto on ollut täysin lumenpeitossa. Harvoin loska ja hiekka likaavat rekisterikilpeä niin pahasti, ettei se olisi millään tavalla luettavissa, poliisi katsoo.

Liian likaisesta rekisterikilvestä voidaan määrätä kymmenen päiväsakon suuruinen rangaistus. Päiväsakon suuruus määräytyy sakotettavan tulojen mukaan. Päiväsakon alin mahdollinen määrä on kuusi euroa. Käytännössä kymmenen päiväsakon rangaistus on alimmillaan siis 60 euroa.

Pastersteinin mukaan poliisipartio voi puuttua tilanteeseen oman harkintansa mukaan. Asia ei kuitenkaan ole kovin korkealla poliisin liikennevalvonnan prioriteettilistalla.

Likaisia rekisterikilpiä tulee etenkin tähän aikaan vuodesta vastaan säännöllisesti. Eikö tässä olisi hyvä poliisin tehovalvonnan kohde, sillä sakotettavia varmasti löytyisi?

– Enpä tiedä. Sanoisin, että meidän kannattaa suunnata resurssimme rattijuopumusten, ajonopeuksien, suojateiden ja punaisten valojen noudattamisen valvontaan. Sen sijaan, että käyttäisimme aikaa rekisterikilpien lukemiseen.

Liian likainen rekisterikilpi voi vaikeuttaa ajoneuvon tunnistamista automaattisessa liikennevalvonnassa. Pasterstein huomauttaa, että yleensä loska ja muu lika vaikeuttavat enemmänkin autojen takarekisterikilpien lukemista.

– Eivät eturekisterikilvet yleensä ole kovin likaisia. Automaattivalvonnan kannalta sillä ei ole merkitystä, jos takarekisterikilpi on likaisessa kunnossa.

Tiiviisti sanottuna asian valvonta ei ole siis poliisin prioriteettilistan kärjessä.

– Keskitytään ennemmin siihen, millä on suoraa vaikutusta liikenneturvallisuuteen.

Väärä puhdistus voi pilata rekisterikilven

Vaikka asia ei ole poliisin prioriteettilistan kärjessä, autoilijan kannattaa huolehtia rekisterikilpensä puhtaudesta säännöllisesti.

Kilven puhdistamisessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä tietyt puhdistusaineet voivat vahingoittaa rekisterikilpeä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo verkkosivuillaan vinkit rekisterikilven oikeaoppiseen puhdistukseen.

Kilven puhdistuksessa voi käyttää tavanomaisia kotitalouteen tarkoitettuja puhdistusaineita (esimerkiksi astianpesuaine), aromaattivapaata mineraalitärpättiä tai alifaattisia hiilivetyjä sisältäviä liuottimia (esimerkiksi moottorinpesuaine).

Millä tahansa aineella rekisterikilpeä ei kannata puhdistaa. Traficomin mukaan puhdistuksessa ei kannata käyttää aktiivista klooria sisältäviä puhdistusaineita, tiettyjä liottimia, maalinpoistoon tarkoitettuja aineita, bensiiniä tai lasinpesunestettä. Jos rekisterikilven puhdistuksessa kuitenkin käy moka tai se on muuten vaurioitunut, uuden rekisterikilven voi tilata Traficomilta. Nykyään kilven voi tilata verkossa.

LUE MYÖS:

Lainasitko autoasi kaverille? Seurauksena voi tulla lasku sinulle

Moni käyttää hätävilkkua väärin, siitä saa 100 euron sakot

Autosi rekisterinumero paljastaa kotiosoitteesi – näin estät sen