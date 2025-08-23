Poliisi puhallutti sähköpotkulautailijoita – näin moni kärähti

Helsingin poliisi valvoi perjantai-iltana sähköpotkulautailijoiden päihtymystilaa keskustan alueella. Kesäkuussa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä sähköpotkulaudan kuljettamiselle asetettiin promilleraja. Promilleraja on 0,5 promillea.

Ylikomisario, Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoi X-viestipalvelussa valvonnan tuloksista.

Perjantai-iltana kello 19–20 poliisi puhallutti 57 sähköpotkulautailijaa. Viidellä oli alkoholia veressä alle rangaistavuusrajan, loput olivat selvin päin.

Myöhemmin kello 22–22.30 puhallutuksia tehtiin 70. Näistä neljällä oli alkoholia alle rangaistavuusrajan ja 15 todettiin olevan yli rajan. Heistä 14 sai 200 euron liikennevirhemaksun ja yhdelle määrättiin sakko.

Pastersteinin mukaan kyseessä oli yksittäinen ja suppea otos, mutta tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa tilanteesta.

