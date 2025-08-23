Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Henkilö ajaa sähköpotkulaudalla Helsingissä. LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN

Poliisi puhallutti sähköpotkulautailijoita – näin moni kärähti

  • Julkaistu 23.08.2025 | 11:54
  • Päivitetty 23.08.2025 | 11:54
  • Poliisi
Lakimuutoksen myötä sähköpotkulaudan kuljettamiselle asetettiin promilleraja.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin poliisi valvoi perjantai-iltana sähköpotkulautailijoiden päihtymystilaa keskustan alueella. Kesäkuussa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä sähköpotkulaudan kuljettamiselle asetettiin promilleraja. Promilleraja on 0,5 promillea.

Ylikomisario, Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein kertoi X-viestipalvelussa valvonnan tuloksista.

Perjantai-iltana kello 19–20 poliisi puhallutti 57 sähköpotkulautailijaa. Viidellä oli alkoholia veressä alle rangaistavuusrajan, loput olivat selvin päin.

Myöhemmin kello 22–22.30 puhallutuksia tehtiin 70. Näistä neljällä oli alkoholia alle rangaistavuusrajan ja 15 todettiin olevan yli rajan. Heistä 14 sai 200 euron liikennevirhemaksun ja yhdelle määrättiin sakko.

Pastersteinin mukaan kyseessä oli yksittäinen ja suppea otos, mutta tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa tilanteesta.

 

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)