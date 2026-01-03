Poliisi julkaisi videon Fitburg-operaatiosta – alukselle laskeudutaan helikoptereista

Poliisi julkaisi lauantaina videon uutenavuotena suoritetusta operaatiosta, jossa Suomen viranomaiset ottivat haltuunsa kaapelirikoista epäillyn Fitburg-aluksen. Karibialla sijaitsevalle Saint Vincentille ja Grenadiineille rekisteröity, Pietarista Israeliin matkalla olleen aluksen epäillään vaurioittaneen Suomen ja Viron sekä Viron ja Ruotsin välisiä datakaapeleita Suomenlahdella.

Videolla näkyy, miten Poliisin valmiusyksikkö Karhu ja Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkue laskeutuivat helikoptereista köysillä Fitburgin kannelle. Operaation osallistuivat myös muun muassa Puolustusvoimat, Tulli, Traficom ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Videolla on myös materiaalia suomalaisviranomaisista aluksella sekä merenalaista kuvaa.

Poliisi on aloittanut kaapelirikosta esitutkinnan, ja arvioi alukselta kerätyn aineiston analysoinnin kestävän useita viikkoja. Lauantaina jaettu video on katsottavan jutun lopussa.

Poliisi kertoi lauantaina esittävänsä aluksen miehistöön kuuluvan Azerbaidžanin kansalaisen vangitsemista. Miehistöön kuuluvalle Venäjän kansalaiselle on lisäksi lauantaina määrätty matkustuskielto.