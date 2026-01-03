Fitburg-aluksen miehistön jäsentä esitetään vangittavaksi

Poliisi esittää Fitburg-rahtialuksen miehistöön kuuluvan Azerbaidžanin kansalaisen vangitsemista. Vangitsemisvaatimus käsitellään perjantaina 3. tammikuuta 2026. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessaan.
Poliisin mukaan kaksi aluksen miehistön jäsentä on aiemmin pidätetty. Heistä Venäjän kansalaiselle on määrätty 3. tammikuuta matkustuskielto.
Azerbaidžanin kansalainen on puolestaan esitetty vangittavaksi. Esitutkinnallisista syistä poliisi ei tarkenna hänen tehtäväänsä tai asemaansa aluksen miehistössä.
Fitburg-rahtialuksen 14 miehistön jäsenestä kolme on tällä hetkellä matkustuskiellossa. Poliisi arvioi esitutkinnan aikana jatkuvasti käytössä olevien pakkokeinojen tarvetta, riittävyyttä ja kattavuutta.
Alukselta kerätyn aineiston analysoinnin arvioidaan kestävän useita viikkoja. Esitutkintatoimet Fitburg-aluksella jatkuvat edelleen, poliisi kertoo.
Poliisi tiedotti eilen, että se on on kuulustellut Fitburg-aluksen miehistön jäseniä liittyen Elisan omistaman tietoliikennekaapelin vaurioitumiseen. Vaurio tapahtui keskiviikkona Suomen ja Viron välisellä merialueella.
Vauriosta epäillään Fitburg-nimistä alusta, jossa on 14 miehistön jäsentä.
Poliisi tutkii tapahtumia rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä. Nimikkeet voivat tarkentua esitutkinnan edetessä.