Poliisi julkaisi listan: Täällä kamera välähtää ylinopeudesta varmasti

Juhannuksen menoliikenne on käynnistymässä. Fintraffic on ennakoinut, että menoliikenne on vilkkaimmillaan tänään torstaina iltapäivällä.

Juhannuksena kymmenet poliisipartiot turvaavat liikennettä yhteistyössä liikenneturvallisuuskameroiden kanssa.

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisarion ja Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtajan Dennis Pastersteinin mukaan tolpissa on yhteensä yli 200 kameraa, joita säädetään pitkin viikonloppua.

Hän on julkaissut Twitterissä myös luettelon kameroista, jotka varmasti ”välähtävät” ylinopeudesta.

Kyseiset päivityksessä mainitut kamerat ovat: