Poliisi huolestui liikenteessä yleistyneestä ilmiöstä

Poliisi valvoi turvavöiden ja matkapuhelimen käyttöä liikenteessä 18. – 22. syyskuuta 2023. Erityisen huolestuttavana piirteenä poliisi pitää sitä, että yhä useampi kuljettaja suuntaa huomionsa ajon aikana matkapuhelimeen.

Kaikkiaan valtakunnallisessa turvavöiden ja matkapuhelinten tehovalvonnassa poliisi joutui antamaan seuraamuksia yhteensä lähes 1500:lle.

– Kun katse on poissa tiestä, on se aina iso riski kaikkien tienkäyttäjien turvallisuudelle, painottaa poliisitarkastaja Heikki Kallio tiedotteessa.

Kallio pitää huolestuttavana matkapuhelinta muuhun kuin puhumiseen käyttäneiden suurta määrää. Ajon aikainen tekstin kirjoittaminen tai muu toiminta, jossa katse on poissa tiestä, estää edessä olevan tien havainnoinnin ja on iso riski sekä kuljettajan omalle että myös muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle.

Ajon aikana kädessä pidettyyn matkapuhelimeen puhumisesta sai maksuseuraamuksen 432 kuljettajaa ja tekstin näpyttelystä tai muusta vastaavasta kädessä pidetyn puhelimen käytöstä sai seuraamuksen 247 kuljettajaa. Lisäksi muun teknisen laitteen haittaavaan tai vaarantavaan käyttöön puututtiin 7 tapauksessa.

Kallio toivoo, että turvavyön käyttöaste saataisiin valvonnalla ja tiedottamisella sataan prosenttiin, koska mahdollisessa kolaritilanteissa vyön käyttö on elintärkeää.

Turvavyön käytön laiminlyönnistä poliisi joutui määräämään 755 liikennevirhemaksua. Lisäksi 57 tapauksessa kirjoitettiin turvavyön tai -laitteen käytön laiminlyönnistä sakko, sillä teon katsottiin olleen omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen, esimerkiksi lapsen tai edessä matkustavan, turvallisuudelle.

Poliisin mukaan on myös hyvä muistaa, että kännykän käytöstä määrätyt liikennevirhemaksut huomioidaan niin sanotuissa toistuvissa rikkomuksissa. Ajokorttilain mukaan ajo-oikeuden haltija on määrättävä ajokieltoon, jos hän on vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljettaessaan tiettyihin rikkomuksiin (muun muassa kännykän käyttö) tai rikoksiin eli ne vaikuttavat ajo-oikeuteen.