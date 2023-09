Poliisi etsii tätä miestä, mahdollisesti hengenvaarassa

Poliisi etsii 18. elokuuta 2023 Järvenpäässä kadonnutta Miika Parviaista, joka poliisin saamien tietojen mukaan tarvitsee pikaista apua hänen terveydentilansa johdosta.

Poliisin tietojen mukaan hänestä ei ole vaaraa ulkopuolisille. Poliisi toivoo, että Miikan kohtaavat henkilöt lähestyisivät häntä ja ottaisivat yhteyttä poliisiin tai hätäkeskukseen numeroon 112.

Miehestä on ennen katoamista tehty havaintoja muun muassa Järvenpään Jampassa sijaitsevan ostokeskuksen läheisyydestä. Poliisin tiedotteen mukaan hän saattaa liikkua myös Keravan tai Mäntsälän alueilla.

Poliisi epäilee, että Miika majailee metsässä tai hylätyissä asuinrakennuksissa eikä hän ei välttämättä pysty huolehtimaan itsestään. Hän saattaa myös vältellä ihmisiä.

Poliisin mukaan Miika on 186 senttimetriä pitkä, ruumiinrakenteeltaan hän on hoikka. Miehellä on siilitukka tai lyhyet hiukset. Kadotessaan hänellä oli yllään mustat shortsit, joissa valkoista, musta huppari. Jaloissaan hänellä oli maiharit.

Jos näet tuntomerkkeihin sopivan miehen, poliisi kehottaa lähestymään häntä ja kysymään, onko hän Miika.

– Jos saat yhteyden Miikaan, ole yhteydessä poliisiin. Toivomme, että voisit odottaa paikalla poliisin saapumiseen saakka, poliisi kertoo tiedotteessa.

Havainnot tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä pyydetään soittamalla, viestillä tai WhatsAppilla numeroon 050 399 9026 tai hätäkeskukseen 112. Havainnot voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: [email protected].