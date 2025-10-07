Poistitko autosi liikennekäytöstä? Yksi virhe voi maksaa satoja euroja

Saako auton pysäköidä tien varteen, jos se on poistettu liikennekäytöstä?

Tässä on kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Tämä johtuu siitä, että eri kaupunkien pysäköintivalvontakäytännöt voivat poiketa merkittävästi toisistaan.

Keskenään erilaisten käytäntöjen takia Autoliitto päätti selvittää, millaisia käytäntöjä eri kaupungeilla on asian suhteen. Autoliitto selvitti, saako liikennekäytöstä poistetuttua autoa säilyttää seisontajakson ajan esimerkiksi tien varressa tai liikennemerkillä osoitetulla pysäköintipaikalla.

Selvityksen mukaan ainakin Tampereella, Lappeenrannassa ja Oulussa linja on tiukka eli liikennekäytöstä poistetulle autolle kirjoitetaan pysäköintivirhemaksu. Turussa, Espoossa, Vantaalla, Helsingissä, Kotkassa ja Vaasassa tulkintatapa puolestaan on väljempi. Valtaosassa kyseessä olevista kaupungeista edellytetään liikennekäytöstäpoiston lisäksi myös jotain muuta ajoneuvorekisterin rajoitustietoa ja Kotkassa taas ei tarkasteta ajoneuvon tietoja lainkaan.

– Tällaisia muita asiaan vaikuttavia rajoitustietoja liikennekäytöstä poiston lisäksi ovat muun muassa katsastamattomuus, vakuuttamattomuus, verojen maksun laiminlyönti tai sellaiset ulkoiset seikat ajoneuvossa, joista on pääteltävissä, että sitä ei käytetä tosiasiallisesti liikenteessä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo tiedotteessa.

– Helsingistä muistutettiin lisäksi, että asukas- ja yrityspysäköintitunnusten voimassaolo katkeaa liikennekäytöstä poiston myötä, mikä voi myös aiheuttaa pysäköintivirhemaksun.

Osasta kaupunkeja ei Autoliiton mukaan saatu vastausta tai vastaukset olivat sen verran ympäripyöreitä, että todellinen toimintatapa ei käynyt selkeästi ilmi.

Kuka vastaa vahingoista?

Pysäköinninvalvontakäytännön lisäksi on huomioitava, onko liikennekäytöstä poistetun auton pysäköimiselle tien varteen tai liikennemerkillä osoitetulle pysäköintialueelle vakuutus- tai veroteknisiä esteitä esim. ajoneuvoveron osalta.

– On mahdollista, että esimerkiksi mäkeen pysäköity liikennekäytöstä poistettu auto lähtee syystä tai toisesta valumaan ja osuu johonkin tai pyöräilijä törmää tien varteen pysäköityyn liikennekäytöstä poistettuun autoon, Vesalainen muistuttaa.

Autoliitto tiedusteli liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, katsotaanko noissa esimerkkitilanteissa, että autoa on käytetty liikenteeseen, vaikka se on ollut liikennekäytöstä poistettuna. Traficomin mukaan viranomaiset arvioivat tapauskohtaisesti, milloin ajoneuvoa on käytetty liikenteessä liikennekäytöstä poistettuna. Mainituissa esimerkkitapauksissa on mahdollista, että ajoneuvon katsotaan olleen liikennekäytössä tavalla, jonka vuoksi maksuunpannaan lisä- ja jälkiveroa.

Autoliitto esitti samat esimerkkitapaukset myös yksittäiselle vakuutusyhtiölle, jonka mukaan liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei saa säilyttää yleisellä tiellä tai muulla yleisellä alueella. Eri vakuutusyhtiöiden ehdoissa ja tulkinnoissa saattaa toki olla eroja.

– Tekemämme selvityksen perusteella liikennekäytöstä poistettua autoa ei pidä missään pysäköidä tien varteen tai liikennemerkillä osoitetulle pysäköintialueelle. Vaikka kaupungin pysäköinnintarkastajat eivät asiaan puuttuisi, ovat veroseuraamukset tai korotetut vakuutusmaksut mahdollisia, Vesalainen linjaa.

Seuraamusten ja korotusten takia kokonaissumma voi nousta useisiin satoihin euroihin.