Poista nämä laajennukset selaimesta – varastavat tietosi

Google Chrome-selaimen käyttäjiä kehotetaan poistamaan 16 haitallista selainlaajennusta niihin liittyvien tietoturvariskien takia. Asiasta kertoo muun muassa New York Post.

Tietoturvayhtiö GitLabin arvion mukaan asia koskettaa vähintään 3,2 miljoonaa käyttäjää.

Haitalliset laajennukset on kehitetty esimerkiksi kuvakaappausten ottoa tai mainosten estoa varten. Kyseisten sovellusten on kuitenkin havaittu lähettävän haitallisia komentosarjoja selaimiin, jonka seurauksena hakkerit voivat varastaa käyttäjien tietoja. Tilanne on vaarallinen myös siksi, että käyttäjät ovat myöntäneet selaimille laajat käyttöoikeudet.

Haitalliset sovellukset ovat olleet saatavilla virallisten selainlaajennuskauppojen kautta.

Haitalliset sovellukset ovat lueteltuna alla. Mikäli selaimestasi löytyy joku alla olevista laajennuksista, poista se välittömästi:

Blipshot

Emojis (Emoji Keyboard)

Color Changer for YouTube

Video Effects for YouTube and Audio Enhancer

Themes for Chrome and YouTube Picture in Picture

Mike Adblock für Chrome

Super Dark Mode

Emoji Keyboard Emojis for Chrome

Adblocker for Chrome (NoAds)

Adblock for You

Adblock for Chrome

Nimble Capture

KProxy

Page Refresh

Wistia Video Downloader

WAToolkit

