Vakava varoitus Gmailin käyttäjille: Tietosi ja rahasi ovat vaarassa

Gmail-palvelun käyttäjiä varoitetaan huijauksesta, joka voi johtaa pankkitunnusten ja arkaluontoisten tietojen päätymiseen vääriin käsiin. Asiasta kertoo Daily Mail.

Kyse on huijauksesta, jonka avulla hakkerit voivat kaapata käyttäjän tilin. Varoitus koskee kaikkia palvelun käyttäjiä, joita on maailmanlaajuisesti jopa 1,8 miljardia.

Hyökkäys on toteutettu tekoälyn avulla ja sen tarkoituksena on saada käyttäjät vakuuttumaan, että heidän Gmail-tilinsä on vaarantunut. Huijausviestit ja -puhelut on toteutettu niin hyvin, että ne pystyvät ohittamaan jopa Gmailin omat suojaussuodattimet eikä sähköpostipalvelu tunnista viestejä näin ollen huijausviesteiksi.

Aluksi käyttäjät saavat puhelun, jonka mukaan heidän tilillään on havaittu epäilyttävää toimintaa. Pian käyttäjälle tulee sähköpostiviesti, jossa väitetään olevan ohjeet tilanteen korjaamiseksi. Viestissä oleva linkki johdattaa sivustolle, jossa käyttäjää kehotetaan luovuttamaan kirjautumistietonsa.

Tietojaan ei missään tapauksessa saa luovuttaa kyseiselle sivustolle, sillä kyseessä on huijaus. Käyttäjiä on pyydetty antamaan myös erillinen Gmail-palautuskoodi, jonka avulla hakkerit ovat päässeet kaappaamaan tilejä hallintaansa.

Kaappauksen jälkeen hakkerit eivät pääse ainoastaan käyttäjän sähköpostitilille, vaan myös muihin tunnukseen liitettyihin palveluihin. Hakkerit pääsevät esimerkiksi selaamaan käyttäjän Google Drive-pilvipalveluun tallennettuja tiedostoja ja valokuvia. Kaappauksen jälkeen hakkerit muuttavat tilin salasanoja niin, ettei alkuperäisellä käyttäjällä ole enää pääsyä niihin.

Gmail ei ole ainoa sähköpostipalvelu, jonka käyttäjien tietoja yritetään urkkia erilaisilla tavoilla. Vastaavanlaisia huijausviestejä on lähetetty myös muiden palveluiden käyttäjille. Palvelusta huolimatta huijauksiin pätee sama sääntö: tuntemattomista lähteistä tulleita viestejä ei saa klikata eikä varsinkaan syöttää mitään henkilökohtaisia tietoja linkkien kautta avautuville sivustoille.

