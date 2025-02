Poikkeuksellisen talven seuraukset näkyvät maanteillä

Väylävirasto muistuttaa, että tienkäyttäjien on syytä olla valppaina ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin, myös tavallista suurempi turvaväli auttaa havaitsemaan mahdolliset vauriot ajoissa.

– Päällysteen päälle jäänyt vesi, sulamis-jäätymissyklit ja runsas liikenteen rasitus nopeuttavat hauraiden asfalttipäällysteiden vaurioitumista. Kun reikiintyminen pääsee alkuun, vaurioitunut kohta voi kasvaa nopeastikin varsinkin talviaikana. Paikoin reiät saattavat olla myös piilossa veden alla, kertoo teiden kunnossapidon asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta.

Leudon talven aikana tiet myös urautuvat selvästi normaalitalvea nopeammin, sillä jatkuva märkyys lisää nastarenkaiden kuluttavaa vaikutusta. Lisäksi asfaltin paikkaus on haastavaa märissä olosuhteissa, joten tienpitäjän keinoksi jää usein vain nopeusrajoitusten alentaminen ja päällystevaurioista varoittavien liikennemerkkien asentaminen.

Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot pyritään paikkaamaan olosuhteista huolimatta.

Havaituista vaurioista kannattaa ilmoittaa eteenpäin: jos kyseessä on kiireellinen liikennettä vaarantava ongelma, ilmoita siitä Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100). Kaikki muut valtion väyliä koskevat palautteet hoituvat Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Palauteväylän kartasta näkee myös sen, onko kyseinen ongelma jo ilmoitettu ja otettu käsittelyyn.

Jäisen polanteen päälle sulanut vesi liukastaa tienpinnan

Pohjoisemmassa Suomessa haasteita on ollut liukkauden kanssa. Kun teillä olevat polanteet ovat paikoin sulaneet päältä päin, on syntynyt niin sanottua vesikaljamakeliä, eli jäisen polanteen päällä on ollut vettä.

Tämä on vaatinut tienkäyttäjiltä erityistä tarkkaavaisuutta. Liukkautta torjutaan vilkasliikenteisillä teillä suolaamalla ja muilla tiellä hiekoittamalla.

– Niin sanottuna normaalitalvena pohjoisessa Suomessa vallitsevat melko tasaiset talvikelit. Tänä talvena tilanne on ollut kunnossapitäjälle haastava, kun toimenpiteiden vaikutukset eivät ole aina olleet riittävän pitkäkestoisia kelien vaihdellessa. Joissain tapauksissa vesisade on saattanut poistaa hiekoituksen vaikutuksen kokonaan, toteaa maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen.

Ilmastonmuutoksen edetessä talvet ovat keskimäärin lauhempia, mikä tarkoittaa, että tämän talven kaltainen tilanne on entistä useammin ja voimakkaammin maanteillä. Muuttuviin keliolosuhteisiin sopeudutaan Väylävirastossa jatkuvasti, esimerkiksi uudenlaisia päällysteitä kehitellään koko ajan.