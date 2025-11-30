Verkkouutiset

Göteborgin satama. Andrzej Otrębski/Wikimedia Commons.

Pohjoismaiden suurimman sataman turvaksi halutaan miinanraivaaja

  • Julkaistu 30.11.2025 | 13:40
  • Päivitetty 30.11.2025 | 13:40
  • Ruotsi, Turvallisuus
Ruotsin puolustusvoimat ei lämpene poliitikon esitykselle.
Göteborgin sataman turvaksi tarvitaan miinanraivaaja, esittää satamayhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Cecilia Magnusson. Ruotsalaispoliitikon avauksesta uutisoi SVT.

Magnusson on entinen pitkäaikainen moderaattien valtiopäiväedustaja. Esitystään hän perustelee turvallisuuspoliittisen tilanteen heikkenemisellä. Göteborgin satama on Pohjoismaiden suurin, ja satamassa ja sen läheisyydessä on Ukrainan sodan aikana raportoitu kasvava määrä epäilyttäviä havaintoja. Tällaisia havaintoja tehdään vuosittain 500-600, joista kymmenen prosenttia välitetään eteenpäin poliisille.

Magnussonin mukaan satamaan johtava väylä on erityisen haavoittuvainen, sillä jopa uhkaus sinne sijoitetusta miinasta voisi pysäyttää koko rahtiliikenteen. Tästä syystä hän vaatii Göteborgiin omaa miinanraivaajaa.

– Länsirannikolla ei ole omia miinanraivausresursseja. Lähin miinanraivaaja on Karlskronassa, kahden vuorokauden matkan päässä. Ja 48 tunnissa tilanne näkyy jo kauppojen hyllyillä ja polttoaineen riittävyydessä, Magnusson sanoo.

Magnussonin mukaan ruotsalaiset ovat tuudittautuneet rauhaan, ja kieltäytyvät siksi kuvittelemasta pahimpia mahdollisia skenaarioita.

Ruotsin puolustusvoimat ei kuitenkaan poliitikon avaukselle lämpene. Esitys miinanraivaajan siirtämisestä ei ole ”rationaalinen”, sanoo Älvsborgin maihinnousurykmentin komentaja Oscar Peterson SVT:lle. Göteborgin satamaan ei kohdistu sotilaallista uhkakuvaa, vaan uhkana on pikemminkin vakoilu.

