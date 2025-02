Pohjoismaiden ja Baltian johtajat: Ukrainalle vahvat turvallisuustakuut

Pohjoismaiden ja Baltian maiden valtionpäämiesten yhteisessä yhteislausunnossa peräänkuulutetaan vahvojen turvatakuiden antamista Ukrainalle.

Perjantaina julkaistussa lausunnossa painotetaan, että maat seisovat takana lujasti. Sodan lopputuloksella tulee lausunnon mukaan olemaan kauaskantoisia ja perustavanlaatuisia vaikutuksia Euroopan ja transatlanttiseen turvallisuuteen.

– Ukrainan on pystyttävä päihittämään Venäjän hyökkäyssota oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan takaamiseksi, lausunnossa todetaan.

Maiden prioriteetti onkin nyt Ukrainan tukeminen. Pohjoismaat ja Baltian maat ovat asukasta kohden suurimpia Ukrainan tukijoita, ja tätä tukea halutaan nyt laajentaa.

Lisäksi lausunnossa linjataan maiden käyvän keskusteluja Ukrainan, Yhdysvaltojen, Nato-kumppanimaiden sekä EU-liittolaisten kanssa siitä, miten rauha voitaisiin saada aikaan. Myös Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta painotetaan.

– Ukrainalle on annettava vahvat turvatakuut. Ukrainan ja Euroopan on oltava mukana kaikissa neuvotteluissa oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan aikaansaamiseksi, lausunnossa linjataan.

Lopuksi muistutetaan, että Pohjoismaat ja Baltian maat investoivat omaan puolustukseensa.

– Olemme päättäneet vahvistaa kollektiivista turvallisuuttamme ja puolustustamme sekä kantaa vastuumme rauhasta ja turvallisuudesta Euroopassa, lausunto päätetään.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb linjasi myös perjantai-iltana viestipalvelu X:ssä tukea Pohjoismaiden ja Baltian maiden Ukrainalle.

– Pohjoismaat ja Baltian maat tekevät työtä sen puolesta, että Ukraina olisi vahvimmassa mahdollisessa asemassa, Stubb linjasi.

We stand fully and firmly behind Ukraine.

The Nordic-Baltic countries are working to ensure that Ukraine has the strongest possible position. Ukraine must prevail against Russia’s war of aggression. pic.twitter.com/neW9e8bnEh

