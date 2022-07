Pohjois-Makedonia ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden

Pohjois-Makedonian parlamentti on ratifioinut Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat. Asiasta kertoo Pohjois-Makedonian ulkoministeri Bujar Osmani Twitterissä.

Hän kirjoittaa odottavansa innolla Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Osmanin mukaan maiden liittyminen puolustusliittoon tekee siitä entistä vahvemman ja vahvistaa transatlanttista turvallisuutta.

Tällä hetkellä yhteensä 19 Naton jäsenmaata on ratifioinut Suomen liittymispöytäkirjan. Jotta Suomesta voi tulla täysivaltainen Naton jäsen, kaikkien 30:n jäsenmaan parlamentin on ratifioitava liittymispöytäkirja.

— Bujar Osmani (@Bujar_O) July 27, 2022