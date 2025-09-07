Pohjois-Korean diktaattori pelkää jätöstensä päätyvän vääriin käsiin

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unia huolettaa, että arkaluontoisia tietoja hänen terveydentilastaan voisi vuotaa ulkomaille. Asiasta kertoo The Times.

Kun Kim tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin Pekingissä kuluvalla viikolla, Kimin avustaja kuvattiin pyyhkimässä huolellisesti pintoja, joiden lähellä Kim oli ollut, sekä ottamassa mukaansa vesilasia, josta Kim oli juonut.

Tapaus ei ole ainutkertainen. Myös aiemmilla vierailuilla avustajien ja jopa Kimin siskon on nähty poimivan suuren johtajan tupakantumppeja.

Syy erikoiselta vaikuttavalle toiminnalle on se, että hikeä, sylkeä, verta, virtsaa ja ulostetta voidaan analysoida, ja se taas voi kertoa paljon kyseisen henkilön terveydentilasta ja lääkityksestä.

Pahimmassa tapauksessa nämä tiedot voisivat päätyä vihamielisten valtioiden käsiin. Ne taas voisivat käyttää tietoja omassa propagandassaan tai tiedustelussaan. Mahdollista on, että tietojen avulla voitaisiin jopa valmistella salamurhaa.

Pelkkä hiki, jota olisi voinut jäädä Pekingin tuolille, olisi voinut paljastaa merkkejä esimerkiksi tuberkuloosista, Parkinsonin taudista, diabeteksestä, keuhkosyövästä ja jopa skitsofreniasta.

Erityisen arvokkaita tiedot ovat, kun kyseessä on vanha henkilö, tai vaihtoehtoisesti nuori henkilö, jolla tiedetään olevan terveysvaivoja.

– Hän [Kim] on erittäin lihava, ja hän katosi vuonna 2020 joksikin aikaa. Oli paljon puhetta, että hän oli leikkauksessa, mikä viittaisi sydänongelmiin, selittää Sejong-instituutin Pohjois-Korean asiantuntija Peter Ward.

Eritevakoilu ei ole konseptina uusi. Kun Kiinan Mao Zedong vieraili Josif Stalinin luona Moskovassa vuonna 1949, ottivat neuvostoagentit Maon jätökset talteen analysoitavaksi.

– Jos havaittiin paljon aminohappo tryptofania, todettiin, että henkilö oli rento ja helposti lähestyttävä. Kaliumin puute ulosteessa taas kertoi hermostuneisuudesta ja unettomuudesta, kertoo entinen neuvostoagentti Igor Atamanenko.

Aiemmin KGB:ssä työskennellyt Putin tietääkin entisen työpaikkansa metkut. Venäjän presidentin vieraillessa ulkomailla hänen henkivartijansa ottavat hänen ulosteensa talteen ja kuljettavat ne takaisin Venäjälle.

Vastaavasti Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz kieltäytyivät joitakin vuosia sitten koronatestistä vieraillessaan Moskovassa. Valtionpäämiehet eivät halunneet, että testitikuista olisi päätynyt DNA-jälkiä Venäjän tiedusteluviranomaisille.

Pienetkin pisarat saattavat paljastaa suuria tietoja. Henkivartijoilla ja diplomaateilla on siis jatkossakin ikävä tehtävä varmistaa, ettei valtionpäämiehet jätä pienintäkään jälkeä vastapuolelle.