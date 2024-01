Asiantuntija on varma: Venäjä ampui pohjoiskorealaisen ohjuksen

Vaikka Venäjä on kiistänyt tekevänsä asekauppoja Pohjois-Korean kanssa, uskoo aseistariisunnan asiantuntija, Middlebury Institute of International Studies -yliopiston professori Jeffrey Lewis Venäjän ampuneen pohjoiskorealaisen Hwasong-ohjuksen Ukrainaan. Lewis kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvallat kertoi aikaisemmin tällä viikolla Venäjän iskeneen ainakin kahteen otteeseen pohjoiskorealaisilla ohjuksilla Ukrainaan. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby luonnehti Pohjois-Korean ja Venäjän lähentymistä ”merkittäväksi ja huolestuttavaksi eskalaatioksi”. Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un teki syyskuussa harvinaisen vierailun Venäjälle, ja useat asiantuntijat ovat epäilleet maiden suunnittelevan suuria asekauppoja.

Viestipalvelu X:ssä Lewis analysoi kuvia Ukrainan Harkovaan 2. tammikuuta iskeytyneen ohjuksen jäännöksistä. Kuvien perusteella Lewis uskoo Venäjän ampuman ohjuksen olevan pohjoskorealaista Hwasong 11-luokkaa, ja erot venäläiseen Iskanderiin ovat asiantuntijan mukaan huomattavat. Ketjussaan hän vertailee Harkovaan osunutta ohjusta kuviin pohjoiskorealaisista Hwasong-ohjuksista. .

– Tämä on aikamoinen joukko yhtäläisyyksiä. Ohjus ei todellakaan ole Iskander. On hyvin, hyvin vahvoja syitä olettaa, että kyse on Hwasong 11-ohjuksesta. Itse asiassa ainoa selkeämpi todiste olisi, että työntekijä jättäisi Kim Jong-unin allekirjoittaman kirjeen ohjukseen.

Lewis toteaa viestipalvelussa, että mikäli Pohjois-Korea vie ohjuksia Venäjälle, voi Etelä-Korea myös myydä aseita Ukrainalle. Venäjä rahoittaa nyt käytännössä Pohjois-Korean ohjusohjelmaa, Lewis toteaa. Vaikka Etelä-Korean aseteollisuus on kasvanut viime vuosina, ei maa toistaiseksi ole vienyt aseita puolustustaistelua käyvään Ukrainaan.

The case for the Russian missile that struck Kharkiv on January 2 being a North Koran Hwasong-11 variant is a very, very strong. A short thread building on the work of the #OSINTatMIIS team, especially the amazing @DuitsmanMS.https://t.co/7zkiGGPZug — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) January 5, 2024