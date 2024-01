Venäjän sanotaan iskeneen pohjoiskorealaisilla ballistisilla ohjuksilla Ukrainaan

Venäjä on iskenyt Pohjois-Korean toimittamilla ballistisilla ohjuksilla kohteisiin Ukrainassa, kertoo Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby.

Asiasta uutisoi muun muassa BBC.

Venäjän sanotaan laukaisseen 30. joulukuuta ainakin yhden ballistisen ohjuksen omalta maaperältään Ukrainan Zaporižžjan kaupunkiin, joka sijaitsee 460 kilometrin päässä laukaisupaikasta.

Venäjän kerrotaan laukaisseen ohjuksen myös 2. tammikuuta, mutta sen kohteesta ei ole tietoa.

Kirbyn mukaan Pohjois-Korean osoittama tuki Venäjälle on ”merkittävä ja huolestuttava eskalaatio”.

Hän sanoi Yhdysvaltojen ottavan asian esille YK:n turvallisuusneuvostossa ja määräävän lisäpakotteita niille, jotka pyrkivät helpottamaan aseiden siirtoa.

Moskova on kiistänyt tämänkaltaisen yhteistyön Pohjois-Korean kanssa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un vieraili Venäjällä syyskuussa. Hänen uskotaan keskustelleen sotilaallisesta yhteistyöstä.

Yhdysvallat on aiemmin syyttänyt Pohjois-Koreaa aseiden toimittamisesta Venäjälle. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain tiedustelupalvelut jakavat tietoa ballistisista ohjuksista, joiden maksimikantomatka on 900 kilomeriä.

Carnegie-ajatuspajan tutkijan Dara Massicot kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

– Venäläiset ovat luoneet uuden ennakkotapauksen muualta hankittujen ohjusten käytölle Ukrainan sodassa.

Länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle Storm Shadow -ohjuksia ja jonkin verran ATACMS-ohjuksia. Saksaa painostetaan luovuttamaan Ukrainalle Taurus-ohjuksia.

Russia launched missiles from the DPRK up to 460km inside Ukraine, according to declassified intelligence (assessments for other launches are ongoing). A few thoughts. /1 https://t.co/7gYtXk61mh

— Dara Massicot (@MassDara) January 4, 2024