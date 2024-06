Pohjois-Korea väittää hankkineensa uuden merkittävän ydinasekyvyn, ohjus laukaistiin Kim Jong-unin kartanon pihalta

Pohjois-Korean valtion propagandamedian mukaan erakkovaltiolla on merkittävä uusi ydinasekyky.

Pohjoiskorealaiset väittävät testanneensa ensimmäistä kertaa niin sanottua MIRV-taistelukärkeä (multiple independently targetable reentry vehicle). Tällä tarkoitetaan useilla itsenäisesti kohdistettavilla taistelukärjillä varustettua ohjusta. MIRV-ohjus on vaikeampi torjua kuin vain yhdellä taistelukärjellä varustettu ohjus.

NKNewsin mukaan Pohjois-Korean valtion media KCNA uutisoi, että testatun ohjuksen kolme erillistä taistelukärkeä ohjattiin kokeessa onnistuneesti eri kohteisiin. Pohjoiskorealaisten mukaan ohjus oli varustettu myös valemaalilla. Niitä voidaan käyttää ballistisissa ohjuksissa hämäämään vastustajan ohjuspuolustusjärjestelmiä.

Testi kuuluu diktaattori Kim Jong-unin vuonna 2021 julkistamaan sotilaalliseen viisivuotissuunnitelmaan. Siinä keskitytään muun muassa Pohjois-Korean ydinaseiden selviytymiskyvyn parantamiseen.

Pohjoiskorealaiset eivät toistaiseksi ole julkaisseet kuvia diktaattorista seuraamassa testiä. KCNA:n julkaisemien kuvien perusteella ohjus kuitenkin laukaistiin Kimin kartanon piha-alueelta Pjongjangin lähellä. Satelliittikuvat näyttävät palojälkiä kartanon tiluksilla.

Etelä-Korea on ilmoittanut ohjuskokeen epäonnistuneen. NKNewsin mukaan on kuitenkin mahdollista, että taistelukärkien irtoaminen ohjuksesta on tulkittu virheellisesti ohjuksen tuhoutumiseksi kesken lennon.