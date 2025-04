Timo Elon mukaan paikallisvaaleista tuli valtakunnalliset sotevaalit

Kokoomuksen puoluesihteeri Timo Elo sanoo olevansa pettynyt puolueensa saamaan tulokseen ennakkoäänten jälkeen, mutta muistuttaa, että kokoomuksen kannatus ei ole viime kuntavaaleista juuri muuttunut. SDP sai Elon arvion mukaan ääniä muun muassa perussuomalaisista, joiden kannatus heikkeni selvästi viime kuntavaaleista.

– Onhan se pettymys, että demareiden kaula on noin iso ennakkoäänien jälkeen. Historiallisesti katsoen noin isoa kaulaa ei enää kiinni oteta, Elo sanoo Verkkouutisille.

Viime kuntavaaleissa kokoomuksen kannatus oli 21,4 prosenttia. Elo uskoo, että tulos nousee myös näissä vaaleissa samoin lukemiin vielä varsinaisen vaalipäivän äänien myötä. Hän pitäisi tätä ”erinomaisen hyvänä tuloksensa”.

– Luulen, että tuolla aluevaaleissakin mennään vielä keskustan ohi, Elo sanoo.

Kaksoisvaalit ovat Elon mukaan olleet haastavat sekä puolueille että yksittäisille ehdokkaille. Eloa harmittaa, että kuntapolitiikka on käytännössä jäänyt muutamaa lukuun ottamatta keskustelun ulkopuolelle.

– Nämähän ovat olleet ihan puhtaasti sotevaalit. Kuntien asioista on puhuttu tosin vähän. Sosialidemokraatit ja koko oppositio on pyörittäneet vaalien alla sotekeskustelua ja pitäneet esillä soteen liittyviä ongelmia. He ovat käyneet valtakunnanpolitiikkaa kunta- ja aluepolitiikan sijaan. Ja se näyttää tuoneen heille kannatusta, Elo arvioi.

Olisiko parempi ratkaisu, jos aluevaalit yhdistettäisiinkin eduskuntavaalien eikä kuntavaalien kanssa?

– Kyllä olisi varmaan luontevampi yhdistää eduskuntavaalit ja aluevaalit, koska näissä vaaleissa puhuttiin asioista, mistä eduskunta päättää, Elo sanoo.