Pohjois-Korea on lähettänyt valtavan aselastin Venäjälle

Etelä-Korean puolustusministeriön maan parlamentille antaman raportin mukaan Pohjois-Korea on toimittanut Venäjälle merkittävän määrän aseita ja joukkoja. Raportin perusteella Pjongjangin tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa näyttää jatkuvan kiivaana pohjoiskorealaisten joukkojen kärsimistä tappioista huolimatta.

Asiasta kertoo tässä Moscow Times.

Raportin mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjälle nyt jo yhteensä 200 ”pitkän kantaman tykistöjärjestelmää”. Ukrainalaislähteiden perusteella kyse on ainakin Koksan-telahaupitseista. Niitä on kuvattu rintamalla. Venäjälle on tiettävästi viety myös M1991-raketinheittimiä. Vielä marraskuussa Etelä-Koreasta arvioitiin, että erilaisia tykistöjärjestelmiä on toimitettu yhteensä noin 160.

Raportissa summataan lisäksi, että Pohjois-Korea on lähettänyt sotaan noin 11 000 sotilasta ja ”merkittävän määrän ammuksia”. Etelä-Korean puolustusministeriö varoittaa, että Pohjois-Korea voi toimittaa Venäjälle jatkossa lisää joukkoja, sotilaita ja ammuksia.

Pohjois-Korean kerrotaan saavan vastineeksi Venäjältä ”edistynyttä sotateknologiaa”.

– Pjongjangin odotetaan kehittävän ydinase- ja ohjuskykyjään Venäjän tuella samalla kun se modernisoi tavanomaisia joukkojaan.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un vahvisti viimeksi sunnuntaina erakkovaltion tukevan vahvasti Moskovan hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan.

North Korea now pouring their most advanced weapons into Ukraine to prop up the Russian army.

The 170mm Koksan self-propelled artillery units reportedly now appearing at the front, capable of 60km firing range.

Ukrainians need more support. pic.twitter.com/yziGWDPr5t

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) January 7, 2025