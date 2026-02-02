Pitkästä matematiikasta ei enää saa eniten pisteitä yliopistoon

Yliopistojen todistusvalintojen pistemallit uudistuvat vuonna 2026. Äidinkieli on nyt eniten pisteitä tuottava aine aiemman pitkän matematiikan sijaan.

Uudistuksessa pyrkimyksenä on ollut poistaa reaaliaineiden keskinäisiä piste-eroja. Lisäksi tavoitteena on ollut tehdä lyhyen kielen opiskelusta ja yo-kokeesta nykyistä kannattavampaa kielistä kiinnostuneelle lukiolaiselle.

Muista lyhyistä kielistä saa nyt pääsääntöisesti saman pistemäärän kuin reaaliaineista, ja lyhyestä englannista saa hieman vähemmän. Todistusvalinnan pistemalleja kehittäneen hankkeen perustelujen mukaan tämä johtuu siitä, että käytännössä kaikki lyhyen englannin kirjoittajat ovat opiskelleet pitkää oppimäärää.

Kun todistusvalintauudistuksen jälkeen haetaan opiskelemaan kieliä, vaikkapa saksaa, parhaat pisteet saa äidinkielestä ja kyseisestä kielestä. Kohdekielen pitkän oppimäärän suorittaminen kannattaa, sillä siitä saa huomattavasti enemmän pisteitä kuin lyhyestä oppimäärästä.

Matematiikka nousee edelleen esiin kolmanneksi parhaat pisteet antavana aineena: pitkä matematiikka antaa paremmat pisteet ja lyhytkin matematiikka lähes samat pisteet kuin toinen pitkä kieli. Keskipitkästä kielestä saa hieman enemmän pisteitä kuin lyhyestä kielestä ja reaaliaineista. SARAVE-hanke on koostanut vinkkejä kielistä kiinnostuneille opiskelijoille ja opoille.

Todistusvalinta-sivulla on julkaistu eri aloilla käytetyt pistemallit. Suosituista aloista esimerkiksi oikeustieteissä pisteitetään kaikilta hakijoilta vain äidinkieli ja kirjallisuus. Kauppatieteissä, psykologiassa ja lääketieteessä pisteitetään äidinkielen ohella matematiikka, joko pitkä tai lyhyt.

Kauppatieteissä matematiikan jommankumman oppimäärän suorittaminen hyväksytysti on jopa kynnysehtona. Kynnysehto tarkoittaa, että todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ne hakijat, joilla kynnysehdon mukainen ylioppilaskoe on suoritettu. Oikeustieteissä, psykologiassa ja lääketieteessä kynnysehtoa ei ole. Psykologian opintoihin pisteitä saa kuitenkin erityisesti psykologiasta ja lääketieteeseen biologiasta ja kemiasta.

Näiden aineiden lisäksi pisteitä saa vapaasti kaikista muista ylioppilastutkinnon aineista. Oikeustieteissä mukaan lasketaan neljä, kauppatieteissä kolme ja psykologiassa ja lääketieteessä kaksi muuta ainetta, joista hakija saa parhaat pisteet (lääketieteessä vähintään toisen aineen on oltava ainereaali).

Pisteitä voi saada useammasta saman oppimäärän kielestä. Keskipitkä kieli tuottaa enemmän pisteitä ja lyhyt kieli (muu kuin englanti) saman verran pisteitä kuin reaaliaineet. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lääketieteen opintoihin keskipitkän ruotsin laudatur tuottaa enemmän hakupisteitä kuin fysiikan laudatur.