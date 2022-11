Pimeitä laivoja, sota-aluksen mysteeritehtävä ja valtavia räjähdyksiä – Tämä kaikki Nord Streamista nyt tiedetään

Britannian yleisradioyhtiön BBC julkaisi tällä viikolla ennennäkemätöntä materiaalia Nord Stream -putkien räjähdyspaikalta. Tätä ennen putkia oli saanut kuvata vain ruotsalainen kuvausryhmä.

BBC:n tuottaja Kostas Kallergis jakoi eilen Twitterissä BBC:n vedenalaisella robotilla kuvaamia videoita ja kuvia paikan päältä (alla). Tiimin löydökset vahvistivat aiempia tietoja massiivisista räjähdyksistä. Esimerkiksi eräs liki 100 tonnin painoinen pala putkea sijaitsi nyt ainakin 150 metrin päässä alkuperäiseltä paikaltaan. Toinen valtava putken kappale taas törrötti pystyssä pohjassa peräti 200 metrin päässä räjähdyspaikalta.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella on selvää, että kyse oli sabotaasista. Putket räjäytettiin siis tarkoituksella. Tekijästä ei kuitenkaan ole varmuutta, vaikka moni Venäjää epäileekin.

Verkkouutisten taustakeskusteluissa jututtamat asiantuntijat ovat pitäneet epätodennäköisenä, että putkien tuhosta saadaan koskaan tyhjentävää julkista selvitystä. Venäläisiä putkia operoi Sveitsiin rekisteröity Nord Stream AG ja putket tuhonneet räjähdykset tapahtuivat kansainvälisillä vesillä. Tämä tekee selvittämisestä haasteellista jo toimivaltuuksienkin puolesta.

Toinen ongelma liittyy alueella mahdollisesti oleviin ja olleisiin sotilaallisiin kyvykkyyksiin. Esimerkiksi Ruotsi tuskin haluaa paljastaa yksityiskohtia siitä, miten hyvin tai huonosti se pystyi seuraamaan, mitä alueella liikkui ja tapahtui syyskuussa ennen räjähdyksiä ja niiden jälkeen.

Tällä hetkellä räjähdyksiä tutkitaan ainakin Nord Streamin ja Venäjän omassa selvityksessä sekä Ruotsin viranomaisten tutkimuksessa, johon myös tanskalaiset ovat osallistuneet.

Verkkouutiset keräsi alle, mitä pinnan alla ja päällä tähän mennessä tiedetään tapahtuneen.

Another impressive element is a sector (or something like half of it) lying vertically on the seabed. We measured this 5 m which is less than the standard 12m. Couldn't tell with certainty if it was broken or whether a part of the sector was hidden under the seabed.

(11/17) pic.twitter.com/f5NtK5nxIX — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) November 21, 2022

Kraattereita ja räjähdejäämiä

Itämeren kaasuputkissa havaittiin syyskuun lopulla useita vuotoja. Seismologiset tiedot vahvistivat myöhemmin, että vuotopaikoilla oli tapahtunut voimakkaita räjähdyksiä. Ne havaittiin Suomessa asti.

Ruotsin suojelupoliisi tiedotti hiljattain, että putkien räjähdyspaikoilta on löytynyt ”vieraita esineitä”, joista havaittiin räjähdysainejäämiä. Säpo luonnehti tiedotteessaan, että sabotaasi on nyt vahvistettu. Tutkintaa kuvattiin laajaksi ja monimutkaiseksi. Viranomaisen mukaan tutkinnassa selviää, voidaanko ketään lopulta epäillä ja myöhemmin asettaa syytteeseen tapahtuneesta.

– Nord Streamin tapaukset Itämerellä ovat erittäin vakava asia. Tilanteen kehitystä seurataan tarkasti ja turvallisuuspalvelumme ryhtyy tarvittaviin toimiin täyttääkseen velvollisuutensa suojella Ruotsia ja sen turvallisuutta, Säposta todettiin.

Nord Stream puolestaan tiedotti Ruotsin talousalueella sijaitsevien putkiosuuksien vaurioiden alustavan tutkinnan valmistuneen marraskuun alussa. Yhtiön kertoma vastaa BBC:n kuvausryhmän nyt julkaisemaa materiaalia.

Pohjasta kerrottiin löytyneen syvyydeltään kolmesta viiteen metriä olevia ”ihmisen toiminnan ” aiheuttamia kraattereita. Putken taas sanottiin tuhoutuneen noin 250 metrin matkalta. Kappaleita makasi yhtiön mukaan pohjassa 250 metrin säteellä kraattereista.

Kaasuputken tuhoaminen vaatii voimakkaan räjähdyksen, sillä putkessa on paksu 27–41 millimetrin teräskuori ja sen päällä vielä 60–110 millimetrin betonisuoja.

Mysteeritehtävä

Nord Streamin räjähdysten jälkeen median huomio kiinnittyi meriliikenteeseen alueella. Mitään tyhjentävää liikennetiedoista ei ole selvinnyt. Julkisuuteen on kuitenkin tihkunut mielenkiintoisia havaintoja.

Ruotsalainen Dagens Nyheter uutisoi lokakuussa ruotsalaisen sotalaivan suorittaneen erikoista tehtävää räjähdyksiä edeltäneenä viikonloppuna. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa. Aluksen liikkeet näkyvät alla olevasta kuvasta.

Ruotsalaisalus lähti Karlskronan laivastotukikohdasta torstaina syyskuun 22. päivänä ja ajoi Bornholmin koillispuolelle alueelle, jolla putket räjähtäisivät maanantaina. Sitten sotalaiva sulki sen sijainnin ilmoittavan AIS-lähettimen. Seuraavan kerran aluksen liikkeistä tuli tietoa perjantaina aamupäivällä. Silloin se kulki Bornholmin pohjoispuolelta Simrishamnin satamaan Ruotsissa.

Alkuillasta sotalaiva palasi takaisin Bornholmin ohi ja kulki jälleen kohti putkien tulevia vuotopaikkoja. Sitten AIS-lähetin sammutettiin jälleen. Seuraavan kerran aluksesta saatiin havainto puolen yön aikaan. tuolloin sotalaiva oli Bornholmin kaakkoispuolelle myöhemmin ilmestyvän vuotokohdan lähellä.

AIS sammutettiin taas lauantaina puolen päivän aikoihin. Kun sijaintidataa alettiin jälleen ilmoittaa sunnuntaina iltapäivällä, paljastui, että ruotsalainen sotalaiva oli ajanut Kaliningradin alueen edustalle Venäjän aluevesirajan lähelle. Alus poistui illalla paikalta ja sammutti taas transponderinsa.

Aluksen on pohdittu saattaneen seurata epäilyttävää alusta tai aluksia kohti Kaliningradia. Ruotsin merivoimat on kuitenkin kieltäytynyt kommentoimasta tehtävän yksityiskohtia.

Pimeitä laivoja

Toinen mielenkiintoinen havainto liittyy Nord Stream 2 -putken vuotopaikkojen lähellä liikkuneisiin ”pimeisiin” aluksiin.

Kaksi toistaiseksi tuntematonta noin 95-130 metrin mittaista alusta havaittiin SpaceKnow-yrityksen useiden eri satelliittien aineistosta tekemässä analyysissä. Alukset liikkuivat alueella AIS-järjestelmät sammutettuina ennen räjähdyksiä. Asiantuntijoiden mukaan tällainen toiminta on vilkkaasti liikennöidyllä Itämerellä hyvin harvinaista.

Norjan meriakatemian tutkija, komentajakapteeni Tor Ivar Strømmen kertoi Verkkouutisille pitävänsä mahdollisena, että alukset olisivat voineet osallistua kaasuputkien sabotointiin. Asian selvittäminen vaatii hänen mukaansa kuitenkin vielä perusteellisia tutkimuksia.

– Tällaisia aluksia voisi helposti käyttää räjähteiden sijoittamiseen kaasuputkiin joko kauko-ohjattavien sukelluslaitteiden tai sukeltajien avulla, Strømmen arvioi.

Verkkouutiset selvitti puolestaan tässä jutussa Venäjällä tiuhaan liikennöivän tankkerin liikkeitä. Kreikkalaisen Minerva Marine -yhtiön alus Minerva Julie pyöri syyskuussa useita päiviä aivan kahden putken räjähdyspaikan luona Bornholmin koillispuolella. Minerva Marinen alukset kuljettavat paljon venäläistä öljyä ja varustamon omistajaperheellä on Ukrainan viranomaisten mukaan läheisiä suhteita kremlin sisäpiiriin.

Ruotsin rannikkovartiosto kieltäytyi kommentoimasta aluksen liikkeitä vedoten siihen, että tiedot saattavat liittyä Nord Stream -tutkintaan. Verkkouutiset sai vielä myöhemmin erikseen yhteydenoton Ruotsin rannikkovartioston lakimieheltä. Hän vahvisti, ettei asiaa koskevia tietoja voida luovuttaa tutkintaan liittyvän salassapitotarpeen vuoksi. Minerva Marine ei vastannut Verkkouutisten kommenttipyyntöön.

Rahtialuksen liikkeet eivät välttämättä ole lainkaan epätavallisia. Tällaiset alukset saattavat esimerkiksi odotella uusia ohjeita reitityksestä varustamoiltaan ja risteillä jollain alueella pienellä nopeudella. Huomionarvoista on myös, että aluksen AIS-lähetin oli päällä.

Eri teorioita

Nord Stream -putket sijaitsevat räjähdyspaikoilla noin 70-90 metrin syvyydessä. Tämä merkitsee asiantuntijoiden mukaan sitä, että paikalle on vaikea päästä huomaamatta suurella sukellusveneellä.

Nimettömänä pysyttelevä brittiläinen sotilaslähde arvioi jo syyskuun lopulla The Timesille, että sabotaasissa käytettiin todennäköisimmin kauko-ohjattavaa pienoissukellusvenettä ja että räjähteet asennettiin jo paljon ennen räjäytyksiä.

Tämän teorian mukaan esimerkiksi kalastusalus olisi voinut pudottaa kauko-ohjattavat laitteet mereen jo viikkoja aiemmin. Ne olisi voitu aktivoida vaikkapa helikopterin pudottamalla akustisella laitteella.

Toisen teorian mukaan räjähteet olisi viety paikalle putken sisällä kulkevilla huoltolaitteilla. Huoltolaitteiden käyttö viittaisi kuitenkin aukottomasti Venäjään ja olisi todennäköisesti verrattain helppoa todentaa.

LUE MYÖS:

Nord Stream saattoi olla vasta varoitus – professorilta hurja esimerkki

Onko Venäjän hybridisota jo käynnissä?

A thread with some more details on what we saw with @BBCkatyaadler & @jadominguez_a when we filmed the site of the Nord Stream explosions with the help of an underwater drone, including some unpublished pics & videos plus bits from the sonar. (1/17)#nordstream #osint pic.twitter.com/p4C5uqgOpU — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) November 21, 2022

At one of the two ends of the V-shaped segment we sent one of the drones inside the pipe and used the second one to film from outside (and help shed more light too as it was pretty dark at the depth of 70-80m). 8/17 pic.twitter.com/xqgPNuTJAG — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) November 21, 2022