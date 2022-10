Nord Stream saattoi olla vasta varoitus – professorilta hurja esimerkki

Eturivin Venäjä-tuntija, professori Mark Galeotti arvioi, että Venäjän sota Ukrainassa nojaa aikaan. Varsinaista voittoa Kreml ei enää rintamalla suoranaisesti tavoittele. Ajatuksena on saada oma rintama pitämään niin kauan, että lännen halu ja kyky tukea ja rahoittaa Ukrainaa alkaa horjua.

Tässä eräs keino ovat hybriditoimet. Sellaisesta saatettiin saada syyskuussa esimakua Itämerellä, kun räjähdykset tuhosivat Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 -kaasuputkia. Syyllistä ei ole ainakaan virallisesti selvitetty, mutta monien asiantuntijoiden sormet osoittavat Venäjää.

Mark Galeotti on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa juuri tämä halu horjuttaa lännen halua tukea Ukrainaa oli Itämeren ”mystisten” räjähdysten takana.

– Tämä ei ollut suora hyökkäys länttä vastaan. Nämä putkethan eivät kuljettaneet kaasua, eivätkä ne mielestäni olisi enää koskaan tulleetkaan kuljettamaan kaasua, mutta hän [Vladimir Putin] halusi lähettää viestin, Galeotti toteaa In Moscow’s Shadows -podcastissaan.

– Meillä on nämä kyvyt. Me olemme iskeneet omiin putkiimme, joten ette oikeastaan voi tehdä tälle paljon mitään, mutta tämä osoittaa, että me voimme iskeä tämänkaltaisiin kohteisiin, hän avaa Venäjän logiikkaa.

Mark Galeotti mainitsee esimerkkinä muut putket kuten Norjan ja Puolan välisen uuden kaasuputken. Se avattiin syyskuussa samaan aikaan kun Nord Streamin vuodot alkoivat. Myös vedenalaiset tietoliikennekaapelit ovat uhattuna.

– On paljon kaikenlaisia tärkeitä infrastruktuurikohteita, joihin Putin voisi iskeä joko kansallisten alueiden ulkopuolella tai käyttäen salatumpia tai kiistettävissä olevia keinoja kuten kyberiskuja.

Asiantuntija maalaa myös pelottavan esimerkin. Hänen mukaansa Kremlillä on myös valmius nostaa panoksia ja suorittaa iskuja Ukrainaan meneviin asekuljetuksiin Naton rajojen sisällä.

Tällainen isku olisi hänen mukaansa vakava eskaalatio, mutta kyse ei silti olisi yhtä vakavasta teosta kuin esimerkiksi ohjusten ampuminen tällaisiin kohteisiin.

– Jos paljastuu, että puolen tusinaa GRU:n sotilasta on yrittänyt sijoittaa pommeja asevarikolle – eikä parane unohtaa, että he tekivät näin Tshekin tasavallassa vuonna 2014 – on se vakavaa, mutta ei sen takia sotaa julisteta, Mark Galeotti sanoo.

Vrběticen ammusvarastolla tapahtui räjähdyksiä lokakuussa ja joulukuussa 2014. Tshekin tiedustelun mukaan iskujen takana oli Venäjän sotilastiedustelun pahamaineinen yksikkö 29155. Verkkouutiset on kertonut yksiköstä muun muassa tässä jutussa.

Nord Streamin räjäytysten taustalla oli Mark Galeottin mukaan Vladimir Putinin halu näyttää Venäjän mahdollisen ydinaseuhan kanssa tuskailevalle lännelle, että hänen eskalaatiotikapuissaan on vielä paljon askelmia jäljellä.

– Että hän voi tehdä nykyistä enemmän kiusatakseen meitä – aivan kuten hän tekee Ukrainassa, Galeotti jatkaa.

Hän muistuttaa Venäjän iskujen Ukrainan energialaitoksiin tuhonneen jo 40 prosenttia Ukrainan kyvystä tuottaa energiaa.

– Tällä on merkitystä kun kuljetaan kohti Ukrainan talvea, hän varoittaa.