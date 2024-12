Pia Kauma: Vuoden 2027 hallituskuvioiden miettiminen ennenaikaista

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma arvostelee opposition talouslinjaa viestipalvelu X:ssä.

Kauma viittasi julkaisussaan SDP:n kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Matias Mäkysen haastatteluun Helsingin Sanomissa, jossa Mäkynen arvostelee oman puoleensa talouspolitiikkaa.

– Talouden linjaerot näyttävät SDP:n sisäisestä riidasta huolimatta pieniltä. Otetaanko lisävelkaa paljon vai hirveän paljon? Tai miten paljon veroja nostetaan, kun he kaikki verojen korottamista kuitenkin kannattavat. Ponnetonta oppositiopolitiikkaa, Kauma kirjoittaa.

Kauma otti kantaa myös HS:n artikkelissa esitettyyn spekulaatioon vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeisistä hallituspohjasta, joissa Sdp:n ja kokoomuksen yhteistyötä pohdittiin mahdollisuutena. Hänen mukaansa tällaiset pohdinnat ovat ennenaikaisia.

– Vuoden 2027 eduskuntavaalien jälkeisten hallitusyhteistyökuvioiden spekulointi on aivan ennenaikaista. Meillä on juuri nyt hyvä ja toimiva hallitus, joka tekee työnsä sillä mandaatilla, jonka äänestäjät meille antoivat. Se on demokratiaa, jota kannattaa tänä päivänä arvostaa, Kauma sanoo.