Tulkkauspalveluja järjestetään maahanmuuttajille sosiaali- ja terveyspalveluissa lain velvoittamana. LEHTIKUVA / VILJA VEHKAOJA

Pia Kauma: Tulkkauspalvelut maksullisiksi kolmen vuoden jälkeen

  • Julkaistu 28.09.2025 | 10:59
  • Päivitetty 28.09.2025 | 12:06
  • Koulutus
Kansanedustajan mukaan myös kotikielen opetuksesta kouluissa voitaisiin säästää.
Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma esittää sosiaali- ja terveysalan tulkkaus- ja käännöspalvelujen sekä maahanmuuttajien kotikielen opetuksen karsimista. Kauma julkaisi sunnuntaina aiheesta useita kannanottoja viestipalvelu X:ssä.

Kauman mukaan myös elokuva-alan säästöjä voitaisiin pienentää kohdentamalla leikkauksia maahanmuuttajien palveluihin.

– Elokuva-alan säästöjä voitaisiin pienentää merkittävästi leikkaamalla maahanmuuttajien tulkkaus- ja käännöspalveluista, joihin menee yksistään sotealalla yli 35 miljoonaa euroa vuodessa, Kauma toteaa X:ssä.

Kauma vaatii lainsäädäntöön muutosta Tanskan mallin mukaisesti.

– Suomessa pitää siirtyä samaan käytäntöön kuin Tanskassa, jossa maahanmuuttajien pitää 3 vuoden asumisen jälkeen maksaa tulkkauspalvelut itse.

Kauma viittaa Ylen toukokuussa julkaistuun uutiseen, jonka mukaan Tanskassa terveyspalveluissa asiakkaan on maksettava tulkkauspalvelut tietyn ajan jälkeen. Suomessa laki velvoittaa järjestämään tulkkauksen esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toinen säästökohde olisi Kauman mukaan maahanmuuttajien kotikielen opetus. Kauma vertasi Suomen käytäntöjä muihin maihin ja kritisoi kotikielten opetuksen rahoitusta valtion ja kuntien varoista.

– En tiedä mitään muuta maata, jossa valtio ja kunnat tukisivat yhtä runsaskätisesti kaikkien maahanmuuttajien kotikielten opetusta kuin Suomessa. Kotikielen opetus ei ole valtion, vaan perheen tehtävä. Niin kauan kuin meillä on tällaiseen varaa, ei todellista rahapulaa ole, Kauma sanoo.

– Kaikki maahanmuuttajien kielten opetuksen satsaukset pitää laittaa suomen (ja ruotsin) kielen opetukseen. Espoossa meillä on jo yli 40 kotikieltä, joiden opetusta kaupunkikin edelleen tukee, koska siihen saadaan valtiolta tukea. Homma järjestetään siis valtion ja kuntien rahoilla.

