Pia Kauma suomii SDP:tä: Talouspolitiikka ei voi perustua toiveajattelulle

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaatii pääoppositiopuolue SDP:ltä konkreettisia lukuja talouspoliittisen ajattelun tueksi. Kauman mukaan pelkkä toiveajattelu ei voi toimia uskottavan talouspolitiikan perustana.

– On helppo väittää esittäneensä vaihtoehtoja, mutta on vaikeampi osoittaa, miten ne todella vahvistaisivat Suomen taloutta. SDP:n on nyt aika tuoda luvut pöytään – paljonko heidän ehdotuksensa vahvistaisivat julkista taloutta ja millä aikataululla, kokoomusryhmän varapuheenjohtaja lataa tiedotteessa.

Kauma muistuttaa, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt merkittäviä toimia talouden tasapainottamiseksi. Kymmenen miljardin euron sopeutuksesta huolimatta velkaantuminen yhä jatkuu.

– Se kertoo siitä, kuinka syvässä kuopassa Suomen talous oli, kun lähdimme sitä korjaamaan. Työ ei lopu tähän, vaan sitä on jatkettava myös tulevina vuosina.

Parlamentaarisesti sovittu velkajarru, johon SDP:kin on sitoutunut, estää Pia Kauman mukaan holtittoman velkaantumisen myös tulevilla vaalikausilla. Käytännössä SDP ei siis hänestä enää voi tehdä katteettomia lupauksia ilman suunnitelmaa niiden rahoittamisesta.

– Uskottava talouspolitiikka ei voi perustua toiveajattelulle ja uusien menokohteiden roiskimiselle ilman konkretiaa ja lukuja.

– SDP:ssä on aika lopettaa tyhjät puheet ja paljastaa laskelmat näistä esitetyistä vaihtoehdoista, Kauma päättää.