Pia Kauma: Suomen EU-vaikuttaminen on täysin retuperällä

Kokoomuksen kansanedustajan Pia Kauman mielestä Suomen EU-vaikuttaminen on täysin ”retuperällä”.

– Ennallistamisasetus ja asuntojen pakkoremontit osoittavat, että hallitus on nukkunut, kun on pitänyt pitää Suomen puolia. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) pitäisi johtaa EU-politiikkaamme, mutta ei johda. Onnetonta.

Hän viittaa Ilta-Sanomien pääkirjoitukseen koskien EU-parlamentin päätöstä rakennusten energiatehokkuudesta. Parlamentin selvän enemmistön hyväksymä kanta edellyttää tulevina vuosina kaikilta uusilta ja vanhoilta rakennuksilta vähintään energialuokkaa D.

Myös osa suomalaisista europarlamentaarikoista äänesti esityksen puolesta.

Jos ehdotus menee läpi, Suomessa yli miljoonaa asuntoa uhkaa pakkoremontti. Omakotiliiton laskelmien mukaan noin 1,5 miljoonaa asuntoa, joista lähes 570 000 on omakotitaloja, olisi korjattava täyttämään uudet vaatimukset.

Laskelmat on tehty sen perusteella, mikäli energiatehokkuutta koskeva direktiivi toteutuisi parlamentin hyväksymässä muodossa.

IS:n pääkirjoituksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että EU:sta tulevat päätökset vaikuttavat toistuvasti yllättävän suomalaiset poliitikot. Kirjoituksessa huomautetaan myös, että tällä hetkellä Suomen EU-politiikkaa ei vaikuta johtavan kukaan.

March 17, 2023