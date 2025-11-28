Verkkouutiset

Poliisille halutaan antaa laajemmat valtuudet torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Pia Kauma poliisin valtuuksien lisäämisestä: Toivottavasti myös oppositio näkee muutostarpeen

  • Julkaistu 28.11.2025 | 14:38
  • Päivitetty 28.11.2025 | 14:54
  • Poliisi, Politiikka
Massavalvontaan ei tietenkään olla menossa, kansanedustaja sanoo.
Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) ottaa kantaa keskusteluun poliisin valtuuksien kasvattamisesta liittyen vireillä olevaan rikostiedustelulainsäädäntöön.

– Maailma on muuttunut, ja siksi myös perustuslakia on muutettava. Hybridiuhkien ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi poliisin valtuuksia on laajennettava. Toivottavsti myös oppositio näkee muutostarpeen. Massavalvontaan ei tietenkään olla menossa, Kauma toteaa X:ssä.

Hän viittaa Helsingin Sanomien juttuun, jonka mukaan vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat perustuslain muuttamista tavalla, joka mahdollistaisi poliisin toimivaltuuksien laajentamiseen rikostiedusteluun.

Parlamentaarisessa ohjausryhmässä oleva Atte Harjanne (vihr.) sanoo, että perustuslain muutos voisi pahimmillaan antaa mahdollisuuden ”syvälle perusoikeuksiin puuttuvaan ihmisten valvontaan esimerkiksi heidän kodeissaan”. Harjanteen mukaan perustuslain kiireellisen avaamisen pitäisi olla äärimmäinen poikkeus.

-Nykyinen perustuslain sanamuoto mahdollistaa toimivaltuudet poliisille vain tilanteessa, jossa on konkreettinen ja yksilöity rikosepäily, ohjausryhmää johtava kokoomuksen Heikki Vestman totesi.

Vireillä olevassa uudistuksessa rikostiedustelu ulotettaisiin koskemaan järjestäytynyttä rikollisuuteen, jonka piirissä tehdään vakavimpia rikoksia, ilman konkreettista ja yksilöityä rikosepäilyä.

Perustuslain muutoksen vieminen kiireellisenä läpi edellyttää eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistöä.

