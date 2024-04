Pia Kauma: Jokaisen maan EU:ssa on kannettava vastuu omasta taloudestaan

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma painotti Suomen aktiivista vaikuttamisotetta Euroopan unionissa taloutta, turvallisuutta ja ympäristöä käsittelevissä asioissa.

– Kokoomukselle Euroopan unioniin kuuluminen on valinta. Me haluamme olla aktiivinen osa läntistä arvoyhteisöä. Kesällä pidettävien EU-vaalien kynnyksellä ja uuden 5-vuotiskauden alkaessa on juuri nyt oikea aika määritellä päälinjat ja ottaa ohjat omiin käsiimme EU-vaikuttamisessa, Kauma sanoi pitämässään kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa EU:n avaintavoitteista.

Kauman mukaan Euroopan unionin on oltava vahva niissä asioissa, joissa Suomi voi yhdessä muiden kanssa toimia tehokkaammin kuin se yksin voisi.

– Etenkin viime vuosien koronakriisi ja energiakriisi osoittivat, että Suomi on yksin liian pieni huoltovarmuuden osalta esimerkiksi lannoitteiden tai lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa. Vastaavasti EU:lle ei pidä antaa valtaa asioissa, jotka keskeisesti kuuluvat maiden omaan päätösvaltaan. Pitää nähdä metsä puilta, Kauma sanoo.

Kauma painottaa, että Eurooppa ja Suomi menestyvät vain, jos kukin maa kantaa vastuun omasta taloudestaan. Samalla Kauma nostaa esille EU:n turvallisuuspolitiikan tärkeyden.

– Emme jatkossakaan tue elpymispaketin kaltaisia järjestelyjä, ja markkinoita vääristävästä valtiontukikilpailusta tulee palata normaaliin, Kauma jatkoi.

– Ukraina tarvitsee laajaa ja pitkäaikaista sitoutumista meiltä kaikilta. Haluammekin kiittää pääministeri Orpoa, joka kehotti Euroopan investointipankkia lisäämään rahoitusta Euroopan puolustusteollisuudelle.

Venäjän jäädytetyt varat, tai vähintään niiden korkotuotto, on saatava Ukrainan tukemiseksi pikimmiten.

Kauman mukaan jälkijättöisestä vaikuttamisesta on vihdoin otettu pitkä askel oikeaan suuntaan.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa, että Suomi on aktiivisesti vaikuttamassa meille keskeisiin kysymyksiin. Vain siten voimme onnistua kehittämään Euroopasta parasta paikkaa meille kaikille, Kauma totesi.