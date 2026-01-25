Pia Kauma: Ei yllätä, että vasemmisto lyttää nyt Nato-jäsenyyden

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) käsittelee Uuden Suomen blogitekstissään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin politiikkaa ja vallitsevaa synkän maailmankuvan ilmapiiriä.

– Näyttää siltä, että Suomessa on meneillään kilpailu siitä, kuka laukoo synkimmät ennustukset Suomen ja maailman tulevaisuudesta, hän sanoo.

Vasemmiston lähestymistapa ei kuitenkaan yllätä Kaumaa.

– Se että vasemmiston kannattajat lyttäävät nyt Suomen Nato-jäsenyyden, hävittäjähankinnat Yhdysvalloista tai sen, että myymme sinne jäänmurtajia, ei yllätä ketään. Eivät he niitä ennenkään ole kannattaneet, hän sanoo.

Sen sijaan Kaumaa yllättää se, että arvostetuimmatkin asiantuntijat käyttäytyvät kuin kaikki toivo olisi mennyttä eikä maailmaa enää pelastaisi mikään.

– Onko kaikki toivo tosiaan mennyttä? Onko Suomi kuin tuuliajolla oleva lastu maailmanpolitiikan laineilla? Ei ole, rauhoittukaa, hän kehottaa.

Kauma muistuttaa, että marraskuussa on kongressin välivaalit ja että presidentinvaalit ovat vuonna 2028, jolloin Trump ei voi enää olla ehdolla. Hän pitää mahdollisena, että republikaanit jatkavat, jos demokraatit eivät löydä voittoisaa ehdokasta, mutta sanoo, että paljon ehtii tapahtua ennen sitä. Kauma kuvaa myös, että pitkässä juoksussa kaksipuoluejärjestelmissä ääripäät iskevät takaisin.

Kauma arvioi, että Trumpin arvaamaton politiikka on ollut Euroopalle shokkihoitoa, ja että Euroopan puolustus on nojannut liiaksi Yhdysvaltoihin. Hän katsoo, että digialustojen ylivalta Euroopassa on ollut liian vahvaa.

Yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ei Kauman mukaan pidä lopettaa, mutta hän korostaa, että Euroopan ja Suomen on vahvistettava omaa osaamistaan, haettava yhteistyötä muualta ja hajautettava riskejä. Hän mainitsee Mercosur-sopimuksen ja kauppasopimuksen Intian kanssa myönteisinä esimerkkeinä.

Kauma kehottaa lopettamaan ylireagoinnin Trumpin kannanottoihin ja synkistelyn, sillä hänen mukaansa “maailmanloppu ei ole tulossa”.

–Tästäkin selvitään, hän sanoo.

Kirjoitin blogin Trumpin politiikasta ja siitä, miten arvostetut asiantuntijatkin näkevät Suomessa nyt maailman ikään kuin kaikki olisi iäksi menetetty. Ei ole. Rauhoittukaa!https://t.co/waqiVKwu6A — Pia Kauma (@PiaKauma) January 24, 2026