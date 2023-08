Petteri Orpon uudesta avustajasta levisi väärä väite

Iltalehti kertoi torstaina illalla pääministeri Petteri Orpolle (kok.) tulevasta turvallisuuspoliittisesta avustajasta virheellisesti. Jutun lähteenä oli Uutissuomalaisen artikkeli. IL:n alkuperäisen jutun otsikko kuului ”Petteri Orpo teki täyskäännöksen – hankki nyt itse avustajan, jolle ei nähnyt Sanna Marinin kaudella tarvetta”. Juttu oli kuvitettu Orpon ja Marinin kuvilla.

Väite oli kuitenkin väärä. Orpon kohdalla kyse on avustajasta eikä kokonaan uudesta virasta ja yksiköstä, jota Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikaan suunniteltiin.

Iltalehti muutti tästä löytyvän juttunsa otsikon ja kuvan ja korjasi juttua myöhemmin illalla.

– Jutussa kerrottiin aiemmin, että Petteri Orpo olisi Marinin hallituskaudella kyseenalaistanut turvallisuuspoliittisen neuvonantajan tarpeen. Tosiasiassa hän ei näin tehnyt, vaan kritiikki kohdistui edellisen hallituksen ajatukseen perustaa kokonaan uusi virka tehtävää varten, korjausmerkinnässä sanotaan.

Vanhalla otsikolla tehty jako IL:n tilillä X-somepalvelussa (entinen Twitter) kiersi kuitenkin vielä perjantaina edelleen. Aamupäivällä somepäivitystä oli katsottu liki 120 000 kertaa.

Asiaan kiinnitti huomiota tuoreeltaan torstaina illalla muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva.

– Otsikko on harhaanjohtava. Viime hallitus oli perustamassa uutta virkaa, nyt kyse on poliittisista avustajista. Tässä on aika iso ero, Kaleva totesi X:n päivityksessään.

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja ja ministeri, Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ihmetteli hänkin IL:n juttua.

– Ymmärsin asian kyllä aikanaan niin, että Marinin kaudella valmisteltiin virkasuhteista neuvonantajaa. Orpolle olisi nyt tulossa yhteen ministerin erityisavustajan lisäpestiin virkamies UM:stä. Tätä jälkimmäistä tapaa moni piti jo silloin parempana vaihtoehtona. Olenko väärässä?, hän kysyi X:ssä.

Petteri Orpon lehdistöerityisavustaja Katri Manninen selvittää asian olevan juuri kuten Siimes kirjoitti.

– Ei uutta virkaa (ja yksikköä, mitä myös suunniteltiin), mutta pämin kabinetin osaamisen vahvistamista pidimme hyvänä ajatuksena jo viime keväänä ja nyt harkinnassa tämä lisäresurssi. Nyt juttuakin on muokattu, ettei väärinymmärryksiä synny, hän vastasi.

Pääministerin turvallisuuspoliittisen neuvonantajan ja -yksikön perustamista valtioneuvoston kanslian yhteyteen puuhattiin Sanna Marinin hallituksen loppumetreillä. Esitys keräsi tuolloin kovaa arvostelua.

