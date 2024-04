Petteri Orpon mukaan EU:iin vaikuttamisessa on saatu merkittäviä voittoja

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona Suomen EU-avaintavoitteita koskevasta keskustelualoitteesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ”tämä on äärettömän tärkeä asia, ja kyllä koen kaikesta tietysti oppositiosta tulevasta kritiikistä huolimatta, että isossa kuvassa me olemme hyvinkin samanmielisiä Euroopan merkityksestä”.

– Varsinkin tässä ajassa, kun me elämme kriisien keskellä, vieressä käydään sotaa ja meillä on isoja globaaleja haasteita ratkottavana. Me näemme täällä kaikki sen, että me tarvitsemme Euroopan unionia, Petteri Orpo sanoi.

Hänen mukaansa Suomea kuunnellaan ja hallitus on täysin sitoutunut, joka näkyy hallitusohjelmasta ja keskustelussa olleista avaintavoitteista.

– Meillä on lukematon määrä omia ratkaisuja, joita kuunnellaan tällä hetkellä, kolme keskeistä avaintavoitetta, joilla mennään kohti visiota, joka on siis vahva, geopoliittisesti ja globaalisti vahvempi Eurooppa, kilpailukykyinen Eurooppa, korkean teknologian Eurooppa, Eurooppa, joka on torjunut luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Sitä kohti me mennään, ja me tarvitsemme siihen kilpailukykyä ja me tarvitaan turvallisuutta ja me tarvitaan energiamurrosta.

– Se, että sanotaan, että hallitus ei ole aktiivinen, on väärin. Tekisi mieli käyttää vahvempaakin ilmaisua, Orpo tokaisi.

Hänen mukaansa esimerkkejä viime ajoilta ovat yritysvastuudirektiivi, ”joka saatiin läpi juuri sellaisena kuin me haluttiin”.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta huusi väliin ”te olette aktiivinen jarruttaja, ette rakentaja”.

– Juuri sellaisena kuin me haluttiin, Orpo toisti.

Muina esimerkkeinä hän mainitsi Euroopan investointipankin käyttämisen puolustusteollisuuden rahoittamiseen, ”läpi sellaisena kuin Suomi esitti”. Kokonaisturvallisuusunionia EU:ssa valmistelemaan jopa nimettiin presidentti Sauli Niinistö.

– Me olemme saavuttaneet merkittäviä voittoja EU-vaikuttamisessa, ja on aivan väärin sanoa, että hallitus ei tällä hetkellä toimisi. Tällaista paperia ei ole koskaan ennen tuotu eduskuntaan, ja me tullaan tekemään sitä yhdessä teidän kanssanne ja suuren valiokunnan kanssa ja muokkaamaan ratkaisuehdotuksiamme muun muassa tähän rahoituskysymykseen.

Orpo sanoi arvostavansa SDP:ta oman ratkaisumallin tekemisestä ”mutta valitettavasti siinä mittakaava ei riitä”.

– Me tulemme hakemaan yhdessä niitä ratkaisuja, mutta meidän raamit ovat ne, että me haluamme palata takaisin normaaliin valtiontukijärjestelmään niin nopealla tahdilla kuin se on mahdollista. Totta kai meillä täytyy olla raamit. Emmekä me hyväksy yhteisen velan ottoa, niin kuin tämä sali on linjannut, mutta me haluamme käyttää kaikkia niitä rahastoja ja rahoitusvälineitä, joita meillä on jo käytössä.

– Me olemme valmiita kehittämään yhteisiä varoja, kunhan siihen löytyy järkeviä keinoja. Te esimerkiksi esitätte päästökauppatulojen käyttämistä omiin varoihin. Se olisi pois meiltä ja muilta jäsenmailta, jos niitä käytetään EU-tasolla.