Petteri Orpo Ylelle itärajan täyssulusta: Jatkotoimia tarvitaan

Itärajalle tarvitaan jatkotoimia, arvioi pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylen haastattelussa.

Itäraja on suljettu aiemmalla päätöksellä 14. tammikuuta saakka Venäjän hybridivaikuttamisen vuoksi. Hallituksen odotetaan tekevän uuden päätöksen torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa.

– Sen tiedon perusteella mikä minulla on nyt, Venäjällä ei ole mikään muuttunut. Pidän uhka-arviota samankaltaisena. Se viittaa siihen, että jatkotoimia tarvitaan, Orpo sanoo Ylelle.

Pääministerin mukaan rajaa ei avata, jos on selkeät merkit tai uhka siitä, että Venäjä jatkaa operaatiotaan välittömästi. Päätöstä varten tehdään viranomaisarviointi, ja turvallisuusarviota päivitetään. Tarkoituksena on pitää raja turvallisena ja hakea kestävä ratkaisu.

Orpo kertoo, että päätöstä tehtäessä toisessa vaakakupissa painaa rajaturvallisuus sekä kansallinen turvallisuus ja toisessa esimerkiksi Suomessa elävien venäläisten tilanne.

– Hallitus on päätynyt ratkaisuissaan siihen, että rajaturvallisuus on meille niin kriittinen kysymys, että se on mennyt ja menee edelle, kunnes löydämme pysyvän ratkaisun.

Myös oikeudelliset näkökulmat otettaan huomioon. Pääministerin mukaan hallituksen tekemien esitysten pitää läpäistä oikeusvalvojan kontrolli.

”Sulun jatkaminen saattaisi olla tarpeen”

Itäraja suljettiin, koska Venäjä alkoi syksyllä ohjata itärajalle turvapaikanhakijoita. Tämän arvioitiin aiheuttavan vakavan uhan Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Sisäministeri Mari Rantasen mukaan (ps.) näyttää siltä, että itärajan sulun jatkaminen olisi tarpeen.

– En voi luonnollisesti tiedustelutietoa avata, mutta näyttäisi siltä, että mitään muutosta ei Venäjän toiminnassa ole tapahtunut, Rantanen sanoo MTV:lle.

Eikö se viittaisi siihen, että raja on pidettävä kiinni jatkossakin?

– Näinpä se saattaisi olla, Rantanen sanoo.

Sisäministerin mukaan on olemassa riski, että Venäjä jatkaisi yhä samankaltaista toimintaansa, mikäli raja avattaisiin.

Orpo korostaa, että Suomi tarvitsee työkaluja nyt nähdyn kaltaisiin hybridioperaatioihin vastaamiseen. Rajamenettelylaki etenee sisäministeriössä. Se mahdollistaisi perusteettomien turvapaikkahakemusten käsittelyn jo rajalla tai sen lähellä.

Julkisuudessa on väläytelty niin sanotun push-back-menettelyn käyttöönottoa. Tämä tarkoittaisi sitä, että turvapaikkahakemuksia ei oteta vastaan vaan tulijat työnnetään rajalta takaisin tietyissä tilanteissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Pääministerin mukaan asiaa pitää selvittää. Hän ei halua julistaa, miten asia hoidettaisiin.