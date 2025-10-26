Petteri Orpo: Ensi vaalikauden sopeutustarve on noin kuusi miljardia

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että seuraavalla hallituskaudella taloutta tulee sopeuttaa noin kuudella miljardilla eurolla.

Orpon mukaan seuraava hallitus ei voi luottaa siihen, että tavoite toteutuu vain talouskasvun kautta. Myös julkisia menoja tulee pääministerin mukaan leikata.

Velkajarru on pääministerin mukaan tärkeä saavutus.

– Olen iloinen siitä, että järki voitti, vastuullisuus voitti, ja velkajarru saatiin lähes kaikkien puolueiden kanssa sovittua, Orpo sanoi.

Suomen taloudessa näkyy pääministerin mukaan selkeitä positiivisia merkkejä. Hänen mukaansa on tärkeää, että hyvistä signaaleista puhutaan ääneen.

– En ymmärrä miksi ei voisi kertoa suomalaisille, että meillä on toivoa.

– Pelkkä negatiivinen puhe ei auta ketään. Jos ei uskalleta puhua siitä mikä on myös hyvää, luoda ihmisille toivoa ja tulevaisuudenuskoa, ei tämä myöskään käänny.

Merkittävä julkisen talouden sopeutuspaine vaikuttaa Orpon mukaan hyvinvointipalveluihin. Hänen mukaansa pian tulee pohtia sitä, mikä on välttämätöntä ja mikä ei.

– Ydin pitää pystyä aina säilyttämään. Mutta tarvitsemme yhteiskunnallisen keskustelun siitä, mikä kaikki on aivan välttämätöntä.