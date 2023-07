Petteri Orpo VU:lle: Suomi ja Viro syventävät puolustusyhteistyötä

Suomen ja Viron turvallisuus- ja puolustusyhteistyö laajenee pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan entisestään Suomen Nato-jäsenyyden myötä.

– Olemme tehneet runsaasti puolustusyhteistyötä jo aiemmin, mutta Nato-jäsenyys avaa sille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, Orpo sanoo Verkkouutisille.

– Me voimme suunnitella yhdessä ja puolustusta ja harjoitella yhdessä. Me voimme hankkia yhdessä kyvykkyyksiä ja varautua laaja-alaisemminkin turvallisuusuhkiin. Voimme kasvattaa yhdessä yhteiskuntiemme resilienssiä ja vahvistaa vakautta Itämeren alueella, hän toteaa.

– Kun me – Pohjoismaat ja Baltian maat – toimimme yhdessä liittolaistemme kanssa, se tekee koko Itämeren alueesta – yhdessä Nato-jäsenyyden ja Naton peruskirjan viidennen artiklan kanssa – niin vahvan, että se lisää merkittävästi sekä meidän molempien maiden että koko Itämeren alueen turvallisuutta.

Myös Viron pääministeri Kaja Kallas vakuuttaa yhteistyön tiivistyvän esimerkiksi ilmavalvontaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien yhteisten hankkeiden puitteissa.

Pääministeri Orpo vieraili keskiviikkona Tallinnassa pääministeri Kaja Kallaksen kutsusta. Kyseessä oli hänen ensimmäinen kahdenvälinen ulkomaanmatkansa pääministerinä. Myös vierailu Ruotsiin toteutuu hänen mukaansa lähitulevaisuudessa.

Venäjän on vetäydyttävä Ukrainasta

Keskusteluissaan pääministeri Kallaksen ja presidentti Alar Karisin kanssa Orpo käsitteli muun muassa Suomen ja Viron kahdenvälisiä suhteita, maiden yhteistyötä Natossa, Euroopan turvallisuustilannetta sekä vahvaa tukea Ukrainalle. Asialistalla olivat myös rajaturvallisuus ja yhteistyön tiivistäminen energiasektorilla.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan korostaa tarvetta vahvempaan sotateolliseen yhteistyöhön. Meidän täytyy vahvistaa puolustusyhteistyötämme, huoltovarmuuttamme, logistiikkaa ja energiaomavaraisuuttamme, Orpo sanoi pääministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Suomen hallituksen keskeinen viesti on hänen mukaansa se, että Venäjän on poistuttava Ukrainasta ja että Suomi tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarve vaatii. Päämääränä on pidettävä sitä, että Ukraina voittaa sodan ja että rauha voidaan solmia Ukrainan ehdoilla, hän totesi.

Suomen ja Viron välisiä suhteita Orpo luonnehti vahvemmiksi kuin koskaan ennen.

– Meillä on hyvä ja henkilökohtainen yhteys. Virolla ja Suomella on vahvat kulttuurisiteet. Jaamme samankaltaiset arvot, ajatukset ja ymmärryksen ympäröivästä todellisuudesta. Työskentelemme jatkossa yhä tiiviimmin yhdessä ollessamme saman sotilasliiton, Naton jäseniä.