Petteri Orpo: Venäjä on pysyvä uhka

Luxemburgin pääministeri Luc Frieden on vierailulla Suomessa. Hän piti tiistaina yhteisen tiedotustilaisuuden pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa Kesärannassa.

Orpon mukaan pääministerit kävivät lämpimän ja tuottoisan kahdenvälisen keskustelun koskien muun muassa EU:ta ja maiden kahdenvälisiä suhteita.

Esillä olivat myös kysymykset Ukrainan ja samalla koko Euroopan turvallisuudesta.

– On selvää, että Venäjä on pysyvä uhka koko Euroopalle. Siksi on olennaista, että Eurooppa tulee kyvykkäämmäksi ja itsenäisemmäksi puolustuksessaan. Olen varma, että olemme molemmat samaa mieltä siitä, että Ukraina tarvitsee täyden tukemme niin kauan kuin sota kestää, Petteri Orpo sanoi englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa.

Orpon mukaan pääministerit keskustelivat Ukrainan tukemisesta niin EU-jäsenyysprosessissa, sotilaallisessa tukemisessa, diplomaattisissa toimissa kuin Venäjä-vastaisissa pakotteissa.

– Tämä oli erittäin ajankohtainen ja arvokas keskustelua. Haluan kiittää sinua, Luc Frieden, vierailustasi Suomeen ja vahvasta yhteistyöhalukkuudesta. Odotan innolla työmme jatkumista turvallisemman, vahvemman ja kestävämmän Euroopan puolesta, Orpo päätti puheenvuoronsa.

Luxemburgin pääministeri Luc Frieden korosti puheenvuorossaan, että Suomi ja Luxemburg jakavat samat arvot. Hän korosti, että vahvemman puolustuksen lisäksi Eurooppa tarvitsee myös vahvempaa talouskasvua. Siten Euroopasta voi tulla vahvempi kokonaisuutena.

– Näemme, että muut maanosat ovat muuttumassa tehokkaammiksi kuin Eurooppa. Joten meidän täytyy ottaa muut kiinni. Haluamme tehdä Euroopasta kasvun maanosan. Haluamme talouden, joka on kilpailukykyinen muihin maanosiin nähden.

Frieden korosti myös, että Suomella on lähes 1 400 kilometrin maaraja Venäjän kanssa. Se luo Suomelle myös aivan omanlaiset haasteet maanpuolustuksen suhteen.

– Meillä [Luxemburgilla] ei ole sellaista rajaa. Mutta olemme samassa yhteisössä ja toivotimme Suomen tervetulleeksi Euroopan unioniin 30 vuotta sitten. Olemme iloisia myös siitä, että Suomi liittyi Natoon.