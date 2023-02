Petteri Orpo: Velkapolitiikalle on vaihtoehto

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan ”nyt on aika muuttaa Suomen suuntaa”.

– Olemme käyttäneet aikamme oppositiossa hyvin. Olemme miettineet, miten Suomi pärjää ja miten suomalainen hyvinvointi pelastetaan, Orpo totesi kokoomuksen eduskuntavaaliohjelman julkistustilaisuudessa tiistaina.

Kokoomuksen vaalilause kuuluu ”nyt on oikea aika”. Varsinaisen ohjelman sijasta kyseessä on Petteri Orpon mukaan ennemmin ”työlista”. Se löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

– Nyt on tekojen aika. Puhetta riittää – ja kauniita sanoja, mutta nyt tarvitaan tekoja, koska Suomen tilanne on monella tapaa hyvin vakava. Tarvitaan suunnanmuutosta, mutta ennen kaikkea rohkeitakin ratkaisuja, millä turvataan suomalaisten hyvinvointi, hyvän elämän edellytykset, Suomen turvallisuus ja hyvä tulevaisuus, Orpo totesi.

Kokoomus on Orpon mukaan talouspuolue, mutta talous on väline hyvinvoinnin saavuttamiseen.

– Ilman tervettä taloutta se ei ole mahdollista. Joiltakin unohtuu se tosiasia, mutta niin se vain on. Siksi talouspuhe ei ole kovaa puhetta vaan lämmintä puhetta, koska vain sen kautta pystytään ihmisille hyvä elämä turvaamaan.

”Sanaton sopimus”

Kokoomusjohtajan mukaan Suomessa on perinteisesti vallinnut sanaton sopimus siitä, että leiviskänsä hoitava ja veronsa maksava saa vastineeksi turvallisen yhteiskunnan, hyvät palvelut ja uskon tulevaisuuteen.

– Tämä perusta on murtumassa pahemman kerran tällä hetkellä. Maksamme yhä enemmän veroja ja maksuja ja palvelut heikkenevät. Turvallisuuden tunne on horjunut. Usko siihen, onko lapsilla hyvä tulevaisuus, horjuu.

– Tämän vanhan periaatteen me haluamme palauttaa ja kokoomus sitoutuu siihen.

Petteri Orpon mukaan jokaisen olisi oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa saatava vastine panokselleen.

– Jokainen tietysti tekee kykyjensä mukaan sen, mihin pystyy, mutta se on jokaisen velvollisuus. Jokaisen työikäisen ja työkykyisen pitäisi olla töissä.

Tämän kaiken rakentaminen velan varaan on Petteri Orpon mukaan epäoikeudenmukaista tulevia sukupolvia kohtaan.

– Tämän päivän velka on huomisen veronkorotus. Tämän päivän velka on pois meidän lastemme ja lastenlastemme hyvinvoinnista. Se on vakava paikka.

– Minusta jokaisen päättäjän pitäisi miettiä, että näinkö tässä voidaan toimia. Ottaa vain lisää velkaa velan päälle tulevien sukupolvien piikkiin. Meidän mielestämme se on epäoikeudenmukaista.

Kokoomuksella on Orpon mukaan kokonaisvaltainen ratkaisu näihin ongelmiin.

– Talouden kasvu – se on välttämätöntä. Ilman talouden kasvua hyvinvointia ei nykymuodossa ole ja velkaa ei saada taittumaan.

Samaan aikaan tarvitaan kokoomusjohtajan mukaan myös julkisen talouden tervehdyttämistä ja jonkin verran leikkauksia.

Petteri Orpo viittasi eilen julkaistuun kansliapäällikköjen selvitykseen Suomen tulevien kahden hallituskauden avainkysymyksistä ja niiden mahdollisista ratkaisuista. Hänen mukaansa kokoomus on pitkälti samoilla linjoilla.

– Kokoomuksen vaihtoehto on kasvun ja toivon politiikkaa velkapolitiikkaa vastaan. Se on vaihtoehto eristäytymisen ja hitaan näivettymisen politiikalle.

