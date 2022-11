Petteri Orpo velkaantumisesta Ylellä: Suomi on vaarallisella tiellä

Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimintakyky on heikentynyt, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina. Kokoomusjohtaja arvosteli haastattelussa myös tiukin sanoin hallituksen suhtautumista velkaan.

Hallituspuolueiden rivit ovat viime viikkojen aikana rakoilleet useissa eri yhteyksissä, ja spekulaatiot hallituksen tulevaisuudesta ovat käyneet julkisuudessa kuumina.

Orpo ei itse usko hallituksen kaatuvan. Hän kehottaa hallituspuolueita kuitenkin saamaan rivinsä suoriksi.

– Suomen kannalta on huono asia, että näin vaikeassa ajassa missä olemme, jossa sota jatkuu Ukrainassa, inflaatio laukkaa, velkaa otetaan, niin meidän hallitus näyttää toimintakyvyttömältä koska he menevät kriisistä toiseen.

– Hallitusta pitää johtaa, heidän pitää puhua asiat halki ja pystyä tekemään tärkeitä päätöksiä, Orpo sanoi.

Kokoomus on arvostellut hallitusta lepsusta suhtautumisesta velkaan, ja Orpo on aikaisemmin arvioinut Marinin hallituksen politiikan jättävän ”raskaan perinnön”.

Hallitus hoitaa riitansa maton alle rahalla, Orpo uskoo.

Suomi on velkaantumisessa ”vaarallisella tiellä”, Orpo varoittaa. Hänen mukaansa Suomea on verrattava ”oikeisiin verrokkeihin”, kuten Ruotsiin ja Tanskaan, ja nyt Suomi on matkalla kohti vaikeuksissa olevaa ryhmää EU:ssa.

Velkamäärä on kasvanut niin nopeasti, että se on pakko saada kuriin, kokoomusjohtaja linjasi Ykkösaamussa.

– Meidän velkaantuminen ja alijäämä on hallituksen ja kriisien jäljiltä niin syvää, että se vaatii kahden vaalikauden sitoutuneen ohjelman ja määrätietoisia töitä menojen hillitsemiseksi ja sopeuttamiseksi, mutta myös talouskasvua.

Kokoomus esittää miljardin sopeutuksia vuodessa.

– Siihen haluan lisätä sen, että jos onnistumme saamaan aikaan kestävää talouden kasvua, se kasvu tuo enemmän tuloja ja silloin velkaantumista pystytään taittamaan nopeammin.

Sopeutustoimista Orpo listasi Ykkösaamussa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen ja asumistukijärjestelmän uudistamisen.

Kokoomus leikkaisi myös yritystuista, panostaen Orpon mukaan enemmän yrityksille hyvän toimintaympäristön rakentamiseen.

– Neljäs elementti on julkiset hankinnat, yli 50 miljardia euroa vuodessa. Sen toiminnan tehostamisessa ja parantamisessa on valtava säästöpotentiaali, Orpo sanoi.

– Viimeisenä kokonaisuutena ottaisin esille sen minkä tunnen erityisen hyvin vanhana valtiovarainministerinä. Meillä on 500 kohtaa budjetissa, jonka loppusumma on 80 miljardia. Kun joka kohdan käy läpi, niin aina löytyy asioita jotka voidaan tehdä paremmin tai tehokkaammin.

Priorisoinnin taito on Orpon mukaan puuttunut Marinin hallituksen työvälineistä.

– Väitän, että kaiken säästämisen ja sopeuttamisen keskellä, niin priorisoimalla pystytään löytämään irrotettavia varoja joilla voidaan panostaa turvallisuuteen, poliisien määrään esimerkiksi, perusopetuksen laatuun ja varhaiskasvatukseen tai vaikka hoitajien palkkaamiseen.