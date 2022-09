Petteri Orpo: Hallituksen velkapolitiikka jättää raskaan perinnön

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi hallituksen budjettipäätöksiä.

– Suomalaisilla on edessään kova talvi, tukea tarvitaan, se on selvä. [Sanna] Marinin hallituksen neljän vuoden velkapolitiikka jättää kuitenkin raskaan perinnön.

– Kokoomus lähtee siitä, että myös tulojen kasvattamiseen pitäisi panostaa. Se on ainoa tapa turvata suomalaisten hyvinvointi, Orpo kirjoittaa Twitterissä.

Hallitus esitteli tänään ensi vuoden talousarvion, joka on 8,1 miljardia euroa alijäämäinen. Talousarvion mukainen valtion velka nousee ensi vuoden lopussa jo noin 146 miljardiin.

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) September 1, 2022