Petteri Orpo: Velkaantumisen vähättely on syytä lopettaa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo varoittaa hallitsemattoman velkaantumisen nousseen akuutiksi uhkakuvaksi Suomelle. Nopeasti kohoavat korkomenot luovat yhä suurempaa painetta julkiselle taloudelle.

– Kaikkien on aika myöntää se ääneen. Velkaantumisen vähättely on syytä lopettaa. Presidentti [Sauli] Niinistö totesi suoraan, että ”olemme tottuneet pitämään yllä elintasoa, jota ei ole ansaittu. Se on maksettu velkarahalla.” Erityisesti Sdp:n vaalipuheissa suomalaisia jaetaan hyviin ja pahoihin. Pahaksi leimataan se, että sanoo rehellisesti, ettei hyvinvointi säily nykymenolla, Petteri Orpo sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Hän totesi suomalaisten ymmärtävän, ettei lisälainan ottaminen pelasta velkaantumiselta, vaan johtaa ojasta allikkoon.

– Kodeissa ymmärretään, että jos menot ovat pysyvästi paljon korkeammat kuin tulot, ollaan liemessä. Suomi on tällä vaalikaudella ottamassa 40 000 miljoonaa euroa uutta velkaa. Velkaantuminen aloitettiin jo ennen pandemiaa ja sotaa, vuonna 2019. Se oli tietoinen poliittinen valinta. “Rahaa on”, meille sanottiin, Orpo sanoi.

Menolisäyksistä ja velanotosta huolimatta hyvinvointiyhteiskunnan tärkeiden palveluiden saatavuus ja laatu eivät ole kohentuneet. Petteri Orpo huomautti, että yhä useampi vanhus ei saa riittävää hoitoa, päiväkoteihin ei riitä henkilökuntaa ja kotien arjen kustannukset nousevat.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan korkomenoja maksetaan tänä vuonna 2,6 miljardia euroa eli kolminkertaisesti viime vuoteen nähden. Summalla voitaisiin palkata yli 50 000 uutta lähihoitajaa.

– Joudumme ottamaan uutta velkaa, jotta selviämme korkojen maksusta. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ei voida turvata, jos emme katkaise velkaantumiskehitystä. Kyse on päiväkodeista, kouluista, terveyskeskuksista, palokunnista ja ambulansseista, nuorisotyöstä, vanhuspalveluista. Kokoomus haluaa mieluummin panostaa palveluihin kuin maksaa korkoja pankkiireille. Hallitus nähtävästi ajattelee toisin.

Kasvulle ja investoinneille luotava mahdollisuuksia

Petteri Orpo muistutti talouden liittyvän itsenäisyyteen ja turvallisuuteen. Ilman tervettä taloutta Suomen puolustuskyvystä tai sisäisestä turvallisuudesta ei voida huolehtia.

– Sodan jatkuessa Ukrainassa jokaisen pitäisi tätä miettiä. Tuleva vaalikausi on aidosti viimeinen hetki laittaa talous kuntoon. Tilanne ei suinkaan ole toivoton. Meillä suomalaisilla on kyky selättää haasteet, Orpo totesi.

Hänen mukaansa velkaantumiskierre voidaan katkaista tekemällä rohkeita uudistuksia ja laittamalla menot ja tulot tasapainoon. Energiamurros tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kotimaisille yrityksille.

– Suomen teollisuus on iskukykyinen tämän globaalin investointiaallon juurella. Puhtaita sinivalkoisia ratkaisuja viemällä voimme luoda Suomeen hyvinvointia ja työpaikkoja ja ratkoa sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa. Toinen suuri mahdollisuus on se, että Suomessa on työtä tarjolla. Yritykset haluavat palkata väkeä ja julkisella sektorilla on kasvava työntekijäpula. Autetaan työttömät ja työpaikat löytämään toisensa, kokoomusjohtaja sanoi.

– Suomalaiset voisivat olla vauraampia, jos yritykset saisivat tarvitsemansa työntekijät. Meidän on säästettävä, jotta voimme investoida tulevaisuuteen. Meidän on samaan aikaan jarrutettava menoja, mutta iskettävä kaasua kasvulle ja investoinneille, Orpo jatkoi.