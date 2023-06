Petteri Orpo vahvistaa: Alkoholista ja kehitysyhteistyörahoista sopu

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) vahvistaa, että Säätytalolla on päästy eilen sopuun kehitysyhteistyörahoista sekä alkoholipolitiikasta.

– Kuten (eilen) aamulla toivoin, saatiin päätöksiä aikaan kehitysyhteistyökysymyksissä. Alkoholikysymyksissä hyväksyttiin useampi asiakirja valmista tekstiä puheenjohtajapöydässä, Orpo kertoi toimittajille keskiviikkona aamupäivästä Säätytalolla.

Orpon mukaan tämä päivä ratkaisee, ovatko tekstit ja neuvottelutulos valmiina ”tänään myöhemmin vai huomenna”.

– Mutta hyvin lähellä aletaan olla.

– Se junttura, joka oli tässä alkoholipolitiikassa, se oli yllättävänkin tiukka. Sen purkamiseen meni aikaa ja pääasia, että ratkaisu löytyi ja karavaani jatkoi eteenpäin.

Orpo vahvisti vielä erikseen, että alkoholipolitiikasta on löytynyt sopu. Sen yksityiskohtiin hän ei kuitenkaan mennyt. Kristillisdemokraatit on vastustanut viinien tuomista ruokakauppoihin.

– On sopu, tai ainakin sen pitäisi olla hyvin pitkällä.

Orpo vahvisti myös, että kehitysyhteistyörahoista on sopu, mutta jakeluvelvoitteen sopu ratkeaa lopullisesti vielä talouspöydässä.

– Kehitysyhteistyörahoista on pystytty eilen puheenjohtajapöydässä tekemään ratkaisu ja mitä tulee jakeluvelvoitteeseen, se on osa talouspöydän työtä ja hyvin lähellä, mutta se on osa kokonaisuutta.

Hallituksen muodostajan mukaan vaikeimmat asiat neuvotteluissa ovat vielä ”talouden kokonaisuuden yhteen kurominen” sekä sote-kokonaisuus.

– Mutta kiistakysymyksistä, jotka tässä ovat pyörineet ja joiden ympärillä on pyöritty, suurin osa niistä on pystytty viimeistään eilen ratkaisemaan.

EDIT: Juttua korjattu klo 11.02. Orpo kommentoi asioita keskiviikkona, ei torstaina aamupäivästä.