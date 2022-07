Petteri Orpo Uniperista: Saksalle laitettava kova paine

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan suomalaisille veronmaksajille on olettavissa suuria tappioita Fortumin ja Uniperin vaikean tilateen vuoksi.

– Kauppahinta ja kahdeksan miljardin pääomitus ei tietenkään kaikki mene, jos Uniper onnistutaan pelastamaan, Orpo sanoi Porin Suomi Areenan puheenjohtajatentissä.

Suomen valtionyhtiö Fortum neuvottelee parhaillaan saksan hallituksen kanssa tytäryhtiönsä Uniperin pelastamisesta. Omistajaohjusministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on matkustamassa Saksaan neuvotteluihin tämän viikon torstaina. Uniper on pahoissa vaikeuksissa, koska kaasuntuonti Venäjältä on keskeytetty, ja kaasun hinta on noussut paljon.

Fortum omistaa Uniperista noin 80 prosenttia, ja se on maksanut osakkeista noin seitsemän miljardia euroa ja pääomitanut lisäksi Uniperia tänä vuonna noin kahdeksalla miljardilla eurolla.

– Tässähän on taustalla Saksan epäonnistunut energiapolitiikka. Saksa on päättänyt irtaantua ydinvoimasta ja kivihiilestä ja sitoutua voimakkaasti venäläiseen kaasuun, Petteri Orpo sanoi.

– Nyt Suomen hallituksen ja ministeri Tuppuraisen sekä myös pääministerin on annettava kaikki tuki Fortumin johdolle niissä neuvotteluissa, joita Saksan hallituksen kanssa käydään.

Petteri Orpon mukaan nyt on kysymys suomalaisten veronmaksajien kansalaisomaisuudesta.

– Niin valtavista varoista, että jos nyt on nähtävissä miljardien eurojen tappiot, niin pitää tehdä kaikki sen eteen, että niitä ei tule enemmän.

– Se tarkoittaa sitä, että Suomen hallituksen pitää pistää kaikki paukut siihen, että Saksan hallitus laitetaan todella koville.

Orpon mielestä Uniperin pitää vaatia Saksassa kaasusta oikea hinta ja sitä kautta minimoida suomalaiselle veronmaksajalle tulevia tappioita.

– Eli poliittinen vahva paine Saksalle, Orpo totesi.