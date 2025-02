Petteri Orpo: Ukrainalle saatava nopeasti uusi 50 miljardin euron tukipaketti

– Olisi nopeasti sovittava uudesta Ukraina-tukivälineestä, sotilaallisen tuen paketista, kokoluokkaa noin 50 miljardia euroa, linjasi pääministeri Petteri Orpo (kok.) torstai-iltana pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– EU on Ukrainan suurin tukija, mutta meidän on pystyttävä tekemään enemmän ja nyt on aika päätöksille, pääministeri jatkoi.

Orpo vahvisti esittäneensä myös Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista, jossa käytäisiin läpi Euroopan päälinjat ja reunaehdot rauhanrakentamiselle Ukrainaan.

– Meidän on vahvistettava ja koordinoitava EU:n yhteistä ääntä ja yhteisiä ratkaisuja. Tätä työtä tehdään eri puolilla. Tässä tapahtuu paljon ja pitäisi päästä yhteisiin päätöksentekotilanteisiin, Orpo muistutti.

Pääministerin mukaan keskiviikkona Ranskan presidentin Emmanuel Macronin järjestämässä kokouksessa oli vahva yksituumaisuus Ukrainan tuen jatkamisesta ja kasvattamisesta.

Orpo vahvisti tiedotustilaisuudessa, ettei hänellä ole mitään tietoa mahdollisista ultimaatumeista tai ajallisista takarajoista rauhanprosessin suhteen.

Pääministeri isännöi torstaina EU-komissaareja Helsingissä. Tapaamiseen osallistui EU-komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen ja neljä hänelle raportoivaa komissaaria.

Orpo ja komissaarit keskustelivat Kesärannassa ajankohtaisista EU-asioista ja kansainvälisistä kysymyksistä.

– Turvallisuustilanne EU:ssa on erittäin heikko ja Suomi on etulinjassa, mitä tulee moniin näkemiimme turvallisuusuhkiin, Virkkunen totesi torstai-illan tiedotustilaisuudessa.

Komissaarin mukaan kaikkein tärkein prioriteetti Euroopan turvallisuuden kannalta on vahvistaa Ukrainan sotilaallista ja taloudellista tukemista.

– Lisäksi Euroopan pitää nopeasti ja merkittävästi nostaa omaa puolustuksen tasoa. Jäsenmaiden täytyy investoida nykyistä enemmän puolustukseen. Tähän EU-komissio hakee tapoja, miten voimme eurooppalaisittain olla tätä tukemassa, Virkkunen totesi.

Virkkusen mukaan EU-komissio valmistelee parhaillaan kolmea strategiaa, jotka on määrä esitellä maaliskuussa. Valmistelussa ovat strategia eurooppalaisen puolustusteollisuuden tavoitteista ja yhteisistä puolustuksen hankkeista. Lisäksi valmistellaan sisäisen turvallisuuden strategia, joka ottaa kantaa myös hybridiuhkien torjuntaan. Kolmantena valmistelussa on varautumisunionia koskeva strategia, joka pohjautuu presidentti Sauli Niinistön viime kesänä luovuttamaan raporttiin.