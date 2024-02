Petteri Orpo työmarkkinoista: Me emme peräänny

– Vaikka talouden luvut ovat synkentyneet, on hallitusohjelman pohja silti vankka. Meidän tärkein tavoitteemme on vahvistaa julkisen taloutemme kestävyyttä, sillä vain se on keino huolehtia hyvinvointiyhteiskuntamme toimivuudesta. Siitä, että jokaisesta huolehditaan. Että jokaiselle riittää töitä. Että jokainen pärjää. Tästä hallitus huolehtii, pääministeri Petteri Orpo sanoi kokoomuksen puoluehallituksen kokouksessa tiistaina Helsingissä.

– Me tulemme tekemään lupaamamme työelämäuudistukset, jotka Suomi kipeästi kaipaa. Vaikka tämä on herättänyt närää työmarkkinakentässä, me emme peräänny. Meidän on uskallettava uudistaa jäykkää ja aikansa elänyttä työelämää. On aika päivittää työmarkkinat muulle pohjoismaalaiselle tasolle, hän jatkoi.

Orpo muistutti kokoomuksen kertoneen ennen vaaleja, mitä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi aiotaan tehdä.

– Meitä äänestäneet tukevat tavoitteitamme, ja siksi hallituspuolueiden kannatus on ollut pysyvää. Me teemme, mitä lupasimme, hän vakuutti.

Pääministeri totesi myös, että näistä presidentinvaaleista voi jokainen politiikassa oleva ottaa myös oppia.

– Vaikka asiat ovat välillä vaikeita ja jakavia, on hyvä pysähtyä ja miettiä, mikä on se mikä yhdistää. Aina on yhdistäviä tekijöitä. Alexander Stubb näytti sen meistä jokaiselle.