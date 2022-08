Petteri Orpo TS:lle: Arktinen Nato-esikunta Suomeen

– Suomen ulkopolitiikka on kunnossa, Nato-jäsenyyksien ratifiointi etenee ja luotan, että syksyn aikana myös Turkki saadaan mukaan. Mutta sisäpolitiikka on retuperällä ja sen hoitamiseksi kokoomus on vaihtoehto, Petteri Orpo sanoo Turun Sanomille.

Hänen mukaansa on tarkoituksenmukaista paitsi säilyttää yli kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustusmenoissa, myös mahdollisesti tavoitella Suomeen Naton arktista esikuntaa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

– En tarkoita tällä mitään varuskuntaa, mutta esikuntaa. Painotan silti, että Natossakin Suomen ensisijainen tehtävä on huolehtia Suomen puolustuksesta.

Orpo muistuttaa, että turvallisuuteen satsaaminen auttaa Suomea myös muilla tavoin.

– Naton myötä Suomen maariski pienenee ja se taas mahdollistaa ulkomaisten investointien saamista Suomeen.

Kestävän kasvun tielle

Kokoomusjohtaja haluaa viedä Suomen kestävän kasvun tielle. Se tarkoittaa yrittämisen ja yritysten toimintaedellytysten parantamista.

– Tuleva kasvu voidaan rakentaa vain suomalaisiin menestyviin ja Suomeen investoiviin yrityksiin. Suomi on edelleen yrittäjähengeltään, osaamiseltaan, infraltaan ja turvallisuudeltaan maailman hienoimpia maita. Jos Ruotsi pystyy ja Tanska pystyy ja Viro pystyy, miksi me emme pystyisi tekemään asioita paremmin?

– Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että hoidamme asioita vastuullisesti ja määrätietoisesti. Uskalletaan tehdä päätöksiä ja panna niitä toimeen ja nostetaan suomalainen työ ytimeen. Sieltä se hyvinvointi kasvaa, Orpo toteaa.

Lisäksi hän perää Suomeen Ruotsin kaltaista velka-ankkuria, jossa Ruotsin hallituksen pitää tuoda maan valtiopäiville eli eduskunnalle välittömästi selonteko, jos yhdessä sovituista velkaraameista aletaan lipsua.

– Kutsutaan sitä vaikka velkaraamiksi, mutta pitäisin hyvänä parlamentaarisen keskustelun lisäämistä myös tässä asiassa. Nykyinen hallitus on hoitanut monta asiaa vain velkarahalla ja tuntuu, että keskustelussa on vain kaksi ääripäätä: otetaan joko vaikka kymmenen miljardia velkaa tai sitten ei yhtään. Siinä välissäkin olisi lukuja, Orpo sanoo TS:lle.