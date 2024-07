Petteri Orpo: Suomi on tämänkin jälkeen vahva oikeusvaltio

Poikkeuslaki välineellistettyä maahantuloa vastaan sai vaaditun enemmistön taakseen eduskunnassa. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapasi äänestyksen jälkeen mediaa eduskunnassa.

Pääministeri sanoi, että oikeusvaltiolla on oikeus ja velvollisuus puolustaa itseään, turvallisuuttaan ja rajaturvallisuuttaan.

– Meidän päättäjien vastuulla on löytää ratkaisut, millä tämä turvallisuus taataan.

Eduskunta hyväksyi lain äänin 167-31.

– Haluan kiittää eduskuntaa erinomaisesta yhteistyöstä ja eduskuntaryhmiä asiallisesta keskustelusta. Näytimme jälleen kerran sen, että turvallisuusasiat, kansallinen turvallisuus ja rajaturvallisuus ovat asioita, jotka yhdistävät meitä suomalaisia ja joissa pystymme löytämään ratkaisuja, Orpo sanoi.

Rajalaki mahdollistaa sen, että Suomi voi torjua välineellistettyä maahantuloa Venäjältä keskeyttämällä turvapaikanhaun itärajalla väliaikaisesti ja käännyttämällä tulijat.

– Laki on varautumista siihen tilanteeseen, että Suomi joutuisi tulevaisuudessa jälleen hybridivaikuttamisen kohteeksi välineellistetyn turvapaikanhaun ja siirtolaisuuden myötä. Toivon, että tätä lakia ei koskaan tarvitse käyttää. Olemme kuitenkin varautuneet ja teimme sen tänään täällä yhdessä. Vahva viesti Venäjälle ja liittolaisillemme on se, että Suomi huolehtii omasta turvallisuudestaan ja me huolehdimme EU-rajan turvallisuudesta, Orpo sanoi.

Lain arvostelijat ovat olleet huolissaan sen vaikutuksesta oikeusvaltioon.

– Suomi on tämänkin äänestyksen jälkeen vahva oikeusvaltio. Tämä laki ei ole perustuslain vastainen. Se on poikkeuslaki, joka on läpäissyt kahteen otteeseen perustuslakivaliokunnan arvion. Haluan myöskin kiinnittää huomion siihen, että perustuslaissa on mahdollisuus poikkeuksellisissa tilanteissa käyttää poikkeuslakimenettelyä, pääministeri sanoi.

– Kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, Orpo totesi.