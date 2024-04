Petteri Orpo: Suomen rajan turvallisuus ei voi olla FSB:n käsissä

Tilannekuva itärajalla on pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan ennallaan.

– Siellä on satoja tai jopa tuhansia siirtolaisia, jotka odottavat mahdollisuutta päästä Suomen rajalle ja pyrkiä laittomasti Suomeen. Toistaiseksi raja-asemien sulku on toiminut, mutta Venäjän puolelta ei ole mitään muutosta, Orpo sanoo Verkkouutisten haastattelussa.

Hänen mukaansa on odotettavissa, että jos joku raja-asemista avattaisiin, oltaisiin taas samassa tilanteessa kuin aiemmin.

– Lisäksi on suuri ja kasvava huoli näistä maarajoista, Orpo jatkaa.

Toistaiseksi maaston kautta tulijoita ei juuri ole ollut. Sää ei Orpon mukaan enää tätä selitä. Kyse on siis venäläisten puolella tehdyistä ratkaisuista.

– Juttu ei ole siinä, mikä tilanne on tänään vaan se, että Venäjällä on se kyky – ja he ovat näyttäneet, että halutessaan he sitä käyttävät eri puolilla, Petteri Orpo sanoo.

– Me emme voi jättää sellaista aukkoa meidän turvallisuuteemme, että meidän rajamme turvallisuus olisi Venäjän ja FSB:n käsissä.

Turvallisuuspalvelu FSB vastaa Venäjällä myös rajasta. Pääministeri Orpo sanoo suoraan, että tulijoiden lähettäminen Suomea kohti on kiinni siitä, mitä Moskovassa päätetään.

– On selvää, että emme voi jättää omaa turvallisuuttamme sellaiseen tilanteeseen.

”Meillä on oikeus huolehtia turvallisuudestamme”

Hallituksen esitys rajaturvallisuuslaista on annettavissa eduskuntaan näillä näkymin ”mahdollisimman pian” vapun jälkeen. Valmistelun venymistä Petteri Orpo perustelee sillä, että haastava lakihanke on haluttu viedä maaliin niin, että lopputuloksena on hyvä laki, joka varmasti vastaa myös tarkoitustaan.

Suomesta on tulossa EU:ssa eräänlainen pilottihanke siitä, miten Venäjän itärajalla harjoittaman kaltaiseen vaikuttamiseen vastataan lainsäädännöllisesti.

Esimerkiksi vastaavan toiminnan kohteiksi jo pitkään joutuneissa Puolassa ja Latviassa ei ole ryhdytty samanlaiseen lainsäädäntötyöhön kuin Suomessa. Niissä on kuitenkin sovellettu push backiksi eli takaisin työntämiseksi luonnehdittua tiukkaa suoraan rajalta käännyttämisen linjaa. Turvapaikanhaku on pääsääntöisesti estetty ja hakemuksia on otettu vastaan pieniä määriä yksilöllisen harkinnan perusteella esimerkiksi terveyssyistä.

Orpo muistuttaa, ettei rajavartijoita voida määrätä tekemään toimia, jotka eivät perustu lakiin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vieraili viime viikolla pääministerin kanssa itärajalla. Von der Leyen kehui lehdistötilaisuudessa Suomen toimia ja korosti, että täällä on kyse myös EU:n turvallisuudesta.

Petteri Orpo sanoo, että EU-johdossa seurataan, millaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja Suomi löytää.

– Suomeen luotetaan oikeusvaltiona ja ymmärretään samaan aikaan, että kyseessä on hybridihyökkäys.

Suomen tilanne on Orpon mukaan käyty hyvin tarkkaan läpi Ursula von der Leyeninkin kanssa.

– Hän lähtee siitä, että meillä on oikeus huolehtia turvallisuudestamme, Petteri Orpo toteaa.

LUE MYÖS:

Itärajan tilanne oli jo lähteä käsistä – ”Välitön uhka suuren joukon tunkeutumisesta”

Latvian ex-ministerin varoitus itärajasta: Suomalaisia pidetään heikkoina