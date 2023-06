Petteri Orpo: Salkkujen sisältöihin voi tulla muutoksia

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) arvioi, että ministereiden määrä tulee olemaan tulevassa hallituksessa ”samaa luokkaa kuin nykyäänkin”. Sen sijaan salkkujen sisällöissä voi olla eroja verrattuna aiempaan.

– Totta kai olen erilaisia malleja miettinyt ja vähän alustavia keskustelujakin käyty, mutta tämä on vielä auki. Ehkä sen verran voi sanoa, että ministereiden määrä tulee olemaan samaa luokkaa kuin nykyäänkin. Ei mitään radikaaleja muutoksia. Mutta se, että onko salkkujen sisällöissä eroja, niin voi olla. Aina on kuitenkin salkkuja, joissa on useampia vastuualueita, niin tämäntyypisiä ratkaisuja katsotaan ja mietitään. Haetaan balanssia puolueiden välillä ja sitä kautta se kokonaisuus muodostuu, Orpo kommentoi asiaa toimittajille keskiviikkona aamupäivästä Säätytalolla.

Orpo korosti, että ministerikysymyksiin mennään tarkemmin vasta siinä vaiheessa, kun hallitysohjelma alkaa olla valmis.