Petteri Orpo sai arvostetun kunniamerkin Ukrainalta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on myöntänyt Ukrainan valtion korkean tason kunniamerkin pääministeri Petteri Orpolle (kok.). Tunnustus on annettu erityisesti Suomen ja Ukrainan välisen yhteistyön vahvistamisesta sekä Ukrainan tukemisesta.
Orpon saama huomionosoitus on ruhtinas Jaroslav Viisaan ritarikunnan II luokan kunniamerkki, joka on hyvin arvostettu Ukrainassa.
Kunniamerkin myöntämisperusteluissa todetaan muun muassa merkittävä henkilökohtainen panos valtioiden välisen yhteistyön vahvistamisessa sekä Ukrainan suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tukemisessa.
Myös entinen pääministeri Sanna Marin (sd.) on saanut Ukrainan valtion tunnustuksena Pyhän ruhtinatar Olgan I luokan kunniamerkin.